Jack Black todavía se arrepiente de haber rechazado una de las mejores películas de superhéroes de la historia: "Aprendí una valiosa lección"

Jack Black es uno de los actores más solicitados de Hollywood y actualmente se encuentra todavía en plena campaña promocional de 'Anaconda', el divertido reboot de la película de 1997 protagonizada por Jennifer Lopez. Eso sí, a lo largo de su carrera ha tenido que decir no a algunos proyectos y todavía hoy se arrepiente de haber rechazado 'Los increíbles', una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos.

Así se quedó Jack Black sin 'Los increíbles'

El propio Black ha explicado ahora en Capital FM que pudo ser Syndrome, el inolvidable villano de la película de Pixar: "Me ofrecieron, y lamento haberlo rechazado Me ofrecieron interpretar a Syndrome en esa fantástica película 'Los Increíbles', una de mis favoritas de todos los tiempos, por cierto. Y dije que no porque pensé: Eh, ¿Brad Bird? ¡Nunca he oído hablar de él!".

Por ello, el protagonista de 'School of Rock' se pasó de la raya le dijo a Bird: "Este personaje que me ofreces es como un villano, pero unidimensional. Me interesa, pero me gustaría ver una reescritura. ¿Le añadirías algunas dimensiones?'. Y me dijo: Hemos acabado contigo".

Finalmente el papel fue a manos de Jason Lee, protagonista de la televisiva 'Me llamo Earl' y visto también en títulos como 'Persiguiendo a Amy' o 'Mumford'. Y Black tardó muy poco en descubrir el tremendo error que había cometido: "Aprendí una lección valiosa porque cuando se estrenó esa película, era una de las mejores de la historia. Pensé: ¿Por qué me hice el difícil?".

Sin embargo, Black no tardó en tener otra gran oportunidad en el cine animado al ser elegido para dar voz a Po, el inolvidable protagonista de 'Kung Fu Panda'. Y años después fue fichado para ser Bowser en 'Super Mario Bros. La película'. No puede decirse que le fuera mal..

