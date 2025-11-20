Jennifer Lawrence tiene claro cuál es su película favorita de todos los tiempos, y se ha estrenado en 2025. "Gracias por esta experiencia"

Queda solo un mes y medio para acabar el año y es difícil que 'Una batalla tras otra' vaya a bajar de las listas de la gran mayoría de medios y cinéfilos. Y con razón: Paul Thomas Anderson ha firmado una obra fabulosa, sorprendentemente accesible y con una fotografía y una clase que no se ven tanto como nos gustaría en el cine moderno. Sin duda es una de las piezas esenciales de 2025... Y si crees que estoy exagerando, espera a ver lo que opina Jennifer Lawrence.

Un peliculón tras otro

Ilustrando la escena en la que Leonardo DiCaprio no consigue acordarse de la contraseña mientras habla en una cabina de teléfono, Lawrence ha afirmado en el podcast BAFTA Playback que "esta es la mejor película que he visto jamás. No puedo recordar un momento donde haya tenido una experiencia como esta en el cine, y fue compartida". Algo me hace intuir que le ha gustado, llamadme Sherlock si queréis.

Cuando terminó, todo el mundo aplaudió. Se lo agradecí a mi marido una y otra y otra y otra vez porque compró las entradas dos semanas antes del estreno, y no pude decir nada más que "Gracias por esta experiencia".

La película lleva ya 200 millones de dólares recaudados alrededor de todo el mundo, pero Lawrence quiere espolear a los mas rezagados: "Tenéis que verla en cines. Creo que es un ritmo imposible de mantener. No hay ni un minuto de más, en ningún momento se hace pesada. Tiene muchos personajes dentro de él, y todos son tan viscerales, tan reales, que te sientes muy dentro de la película. Conoces a todos los personajes, los ves y los entiendes". Un último empujón nunca está de más.

