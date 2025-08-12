"Joder, ¿por qué todo es tan aburrido?". Josh Brolin odia el cine en streaming y echa de menos a los grandes cineastas

Todos hemos tenido esta conversación en algún momento de los últimos años: ya no hay películas originales, todo son secuelas y remakes, lo que hay en streaming no vale nada, etcétera. El pan nuestro de cada día, vaya. Sin embargo, parece que parte de la industria del cine está empezando a despertar y a pelear para volver a traer el presupuesto medio, las películas únicas y las experiencias que merecen más la pena en pantalla grande. Y uno de los mejores ejemplos es, sin duda, 'Weapons'. Ojo, ¡no somos los únicos que han pensado que forma parte de un cambio de ciclo!

Armados contra el streaming

Josh Brolin, el protagonista de la película, ha cargado contra el resto de la industria en una entrevista para Collider: "Estás buscando grandes cineastas y esperas que haya otro buen cineasta nuevo por ahí. Ahora mismo, con tanto contenido, solo ves cosas en cualquier servicio de streaming en el que estés y piensas: 'Joder, ¿por qué es tan aburrido, tío? ¿Por qué?'. Y pasas a la siguiente cosa". Desde luego, no le falta razón.

Todo es la misma mierda. Y entonces alguien no solo toma el género de terror, sino que juega con él y hace algo al límite de lo absurdo, y de alguna manera es cómico, por lo que te mantiene lo suficientemente desequilibrado como para que, en última instancia, te cause un impacto emocional.

Brolin, conste, no estaba apasionado por Zach Cregger antes del rodaje, porque no terminó de disfrutar 'Barbarian' ("Sí, me ha gustado, pero no sé por qué"). De hecho, tuvo que acudir a su hija para saber si debía aceptar esta película, que le dijo que era "Una de las mejores películas de los últimos diez años". Y acabó totalmente convencido.

Hablas con la gente más joven y, bueno, él es como un dios para ellos. Y yo pensaba: 'Vale, están reaccionando a algo que quizá yo no entienda. Prefiero no entenderlo y hacer negocios con ese tipo y entenderlo mejor más adelante'. Creo que 'Weapons' es una versión mucho más refinada de algo que él ya había intuido con 'Barbarian'.

El actor lo tiene muy, muy claro. Sabe muy bien lo que hace falta para volver a levantar esta industria: "Son los cineastas, tío. Son los cineastas. (...) Ves películas y piensas: 'Quiero ver algo que me impacte'. Quiero ver algo como cuando vi 'Taxi Driver', o incluso cuando vi 'Viernes 13'. Quiero algo que tenga un impacto que pueda recordar y decir: 'Dios, eso fue un momento decisivo para mí. Lo recuerdo. No pude superarlo durante un año y medio'. Luego recibo mensajes de gente que me dice: 'Joder, esta película ha sido muy efectiva y conmovedora', y me hace feliz estar involucrado en cosas así".

En Espinof | Las mejores películas de terror de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025