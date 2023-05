Matthew McConaughey protagonizará la nueva película del director de una de las grandes sorpresas del cine de ciencia ficción reciente: será un thriller en la línea de 'True Detective'

El actor Matthew McConaughey acaba de encontrar su próximo proyecto, en el cual volverá al thriller policial 9 años después de impactar a público y crítica con la estupenda primera temporada de 'True Detective'. Para ello colaborará con Andrew Patterson, director de 'The Vast of Night', en 'The Rivals of Amziah King'.

Atmosférico y centrado en los personajes

Los detalles concretos de la historia de 'The Rivals of Amziah King' permanecen en secreto, pero la película está siendo descrita como un thriller criminal situado en un paraje remoto de Oklahoma con una fuerte atmósfera y centrado en sus personajes. Aunque no deja de ser una información algo genérica, con esos datos es imposible no acordarse de la serie de HBO que lideró junto a Woody Harrelson.

'The Rivals of Amziah King' será también el primer largometraje de Patterson desde que sorprendió al mundo con 'The Vast of Night', una película de ciencia ficción de bajo presupuesto -no costó ni un millón de dólares- que fue muy comentada cuando llegó al catálogo de Amazon Prime Video durante los momentos más duros de la pandemia.

El productor David Heyman tenía claro desde que vio su anterior trabajo que tenía que colaborar con él y ha comentado lo siguiente al respecto: "Cuando vi The Vast of Night por primera vez, me quedó claro que Andrew Patterson era un talento notable con una visión única. Estoy increíblemente emocionado de trabajar con Andrew y apoyarlo a él y a Matthew mientras traen a Amziah a la vida y realizar la que creo que será una película extraordinaria".

Black Bear Pictures se encargará de financiar por completo 'The Rivals of Amziah King' y también de vender los derechos de distribución de la película fuera de Estados Unidos, donde ha quedado en manos de WME Independent. Por el momento se desconoce quiénes acompañarán a McConaughey al frente del reparto, pero todo apunta a que primero quieren tantear el interés de las distribuidoras locales para luego hacer una inversión más o menos importante en el resto de actores.

Por su parte, el nombre de McConaughey también se ha vinculado mucho a la serie secuela de 'Yellowstone', pero no está claro que haya cerrado todavía el acuerdo. Además, las exigencias de Kevin Costner para grabar los episodios finales de 'Yellowstone' están complicándolo todo aún más.

