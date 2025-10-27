"¡Me abuchearon!". La protagonista de la mejor serie de ciencia ficción moderna creyó que todo el mundo la odiaba

Ahora la consideramos una obra maestra y una serie sin la que no se entiende el mundillo seriéfilo, pero, cuando se estrenó, a la gente no le gustaba 'Battlestar Galactica' en absoluto. Bien sea porque recordaban la original y creían que sería una mala copia, o bien porque la miniserie de dos episodios que sirvió como piloto no terminaba de acertar, el público de la época estaba dispuesto a odiarla. El tiempo demostró que estaban muy, pero que muy, equivocados.

So say we all

Ahora, su protagonista, Katie Sackhoff, ha hablado en el podcast The Joe Rogan Experience sobre aquellos haters primigénios de 2003 en la Comic-Con de San Diego: "Nos pusieron en el Hall H, y me abuchearon. ¡Me abuchearon!".

Internet aún no existía. Era totalmente nuevo. Tenías que bajar al cibercafé y comprar 30 minutos... Así que fui a uno porque alguien me dijo "Supongo que están hablando de la serie en esos foros". Y yo le decía "¿Qué es Internet?". Así que bajé. Entré, y vi un hilo, ¡y el odio que me estaba llevando!

La cosa continuó a lo largo de los días: "Y después fuimos a la Comic-Con, y me abuchearon. Creo que me molestó un poco. Mentiría si dijera que no me molestó. Pero, por suerte, había suficiente gente defendiendo la serie y no le presté atención". Obviamente, tal y como reconoce, ahora probablemente la habría roto, pero entonces tenía "la feliz ignorancia de la juventud".

De hecho, trató de disfrutar: "No creía que la serie fuera a durar, así que pensé, qué más da, no importa, solo es un punto en el radar. Estoy en el Hall H, ¿sabes?". Todos sabemos que la historia acaba, eso sí, con final feliz: "Poco a poco empezó a ganarse a la gente. Fui a varias convenciones después, y la fila era más larga y la gente lo apoyaba más. Decían 'No quería que me gustara, pero lo adoro'". Por cierto, llevamos desde 2012 sin una nueva incursión en 'Galáctica', y raro es que nadie haya preparado la franquicia de turno. ¿Nos habremos librado por una vez?

