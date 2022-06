Neil Patrick Harris se une a 'Doctor Who': el actor se montará en la TARDIS para celebrar los 60 años de la serie

Después de unos cuantos años en los que -para qué negarlo- la TARDIS ha calentado motores a medio gas (sin que esto sea culpa de la fabulosa Jodie Whittaker, que hizo lo que pudo), las celebraciones del 60 aniversario de 'Doctor Who' van a hacer todo lo posible por volver a ponerla en el mapa de todos los que se desengancharon a lo largo de las temporadas. Así, a la elección de un nuevo Doctor y al retorno de David Tennant y Catherine Tate se une un actor que promete ser un villano a la altura de las circunstancias: Neil Patrick Harris.

That's the plan, rule the world

Lo cierto es que Neil Patrick Harris disfruta como nadie los papeles de villano con carisma, desde aquel magnífico Doctor Horrible (del que muchos aún esperamos una secuela que nunca llegará) al Conde Olaf de la tremenda y poco reconocida serie 'Una serie de catastróficas desdichas'. Neil actúa, baila, canta y es mucho más que Barney Stinson, así que estamos contando las horas para verle en 'Doctor Who'.

El espacio-tiempo se hace de rogar, así que el momento será en 2023. De momento solo tenemos una imagen y las primeras declaraciones de Russell T. Davies, que no auguran una coexistencia pacífica entre Neil Patrick Harris y el Doctor. Por lo que sea.

Es un gran honor abrir nuestras puertas del estudio al magnífico Neil Patrick Harris... ¿pero quién, por qué, qué está interpretando? Tendréis que esperar. Pero os prometo que lo que estamos rodando ahora sobrepasa todos los límites. ¡Cuidado, Doctor!

¿Será una nueva versión del Amo? ¿Un nuevo villano recurrente? ¿Un excéntrico compañero que cante y baile? De momento podremos ver al actor en 'El insoportable peso de un talento descomunal' y, si prefieres, en HBO Max le tienes en 'Matrix Resurrections'. Y no es que esté parado el resto del tiempo: si vas a Nueva York puede que aún le pilles en la versión Broadway de 'Into the woods'. Vamos, está claro que necesita la TARDIS para gestionar todo el trabajo que se le viene encima.