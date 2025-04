"No es asunto tuyo". Jason Isaacs se sincera sobre el ambiente de trabajo en 'The White Lotus' y se convierte en un ejemplo de por qué los actores no deberían buscarse en Internet

A veces ocurre: estás viendo una serie o una película ambientada en un país exótico y lo primero que piensas es "La de gente que ha ido a pegarse unas vacaciones pagadas". Pero lo cierto es que hay faena tras el viaje y, aunque sea en un lugar paradisiaco, sigue siendo un trabajo con todas las de la ley: con sus buenos ratos, sus malos momentos, sus abrazos y sus cabreos. Y, obviamente, la temporada 3 de 'The White Lotus' no ha sido diferente.

Curro se va al Caribe

Justo antes del estreno del episodio final sucedieron dos cosas que hicieron que todo el mundo en Internet hablara sobre 'The White Lotus'. En primer lugar, se desveló la bronca interna entre Mike White, el showrunner, y su compositor original. Y en segundo, Jason Isaacs afirmó en Vulture que "fue como un cruce entre un campamento de verano y 'El señor de las moscas' pero en una prisión dorada. No fueron unas vacaciones". Ahora, con la temporada terminada y todos los misterios sobre la mesa, Isaacs ha clarificado sus palabras en el programa 'The Happy Hour'.

Como en cualquier lugar al que vayas a pasar el verano hay amistades, hay romances, hay broncas, hay grupos que se forman y rompen y se reforman y cosas así. Tengo cuidado. No soy estúpido. Miro Internet. Nadie tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Hay gente que cree que sabe algo, y después se magnifica por otras mil personas. Nadie tiene ni idea.

Obviamente, al leer Internet, ha sabido cuál era la reacción del público ante sus declaraciones... Y no creáis que se ha echado atrás: "Lo primero de todo, no es asunto tuyo. Solo digo que no fueron unas vacaciones, y empecé a decirlo porque la gente se creía que estuvimos en unas vacaciones de siete meses, y creédme, fue un trabajo la mayor parte del tiempo. Hacía demasiado calor y tenías todas las tensiones sociales normales que puedes tener en cualquier sitio".

Siempre que hago una entrevista a alguien relacionado con el mundo del cine, me gusta preguntarles si se buscan en Internet para ver qué opina la gente de su obra o de ellos mismos. Y siempre me sorprende que las respuestas sean tan variopintas: hay quien dice que no tiene ningún interés y quien cree que la obra es para el público y por eso es vital saber lo que dice, aunque sean insultos. Es normal que si Isaacs ha leído lo que opina la gente de él -sobre todo los inevitables trolls- reaccione de forma tan furibunda, excusándose por haber hecho su trabajo y visiblemente mosqueado. Al final, el discurso online se come sus declaraciones y cualquier cosa que tenga que decir al respecto se vuelve parte del barullo. De hecho, tras el final de 'The White Lotus' quizá haría bien en tomarse un retiro espiritual fuera de Twitter y Reddit. Por si acaso la vuelve a liar.

En Espinof | Explicamos el gran regreso sorpresa de 'The White Lotus'. Este es el único personaje que ha salido en las tres temporadas de la serie de HBO

En Espinof | Las mejores series de la historia de HBO