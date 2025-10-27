Quentin Tarantino vuelve al cine. La última vez que hizo algo parecido fue hace 30 años junto a uno de sus mejores colegas

Ya han pasado seis años desde que Quentin Tarantino estrenase su maravillosa 'Érase una vez en... Hollywood', y desde entonces seguimos esperando sentados a que decida cuál será su décima y, a priori, última película como director. De hecho, el otrora enfant terrible de la Meca del cine parece que se está marcando un George R.R. Martin, y en lugar de ponerse a escribir ha preferido volver a hacer algo que lleva prácticamente 30 años sin hacer.

Vuelve Tarantino... pero no como esperábamos

Esto, simple y llanamente, es ponerse delante de las cámaras en el papel con peso específico para un largometraje desde su rol en la genial 'Abierto hasta el amanecer' de su colega Robert Rodríguez. Será en el drama 'Only What We Carry', del guionista y director galés Jamie Adams —'She Is Love'—, y en él, Tarantino interpreta a John Percy, un viejo amigo del protagonista, cuya llegada repentina desentierra hechos enterrados desde hace un largo tiempo.

Pero ojo, porque el bueno de Quentin no sólo no estará solo, sino que tendrá muy buena compañía en su regreso interpretativo lejos de los cameos de rigor. Sin ir más lejos, compartirá pantalla con Simon Pegg, Sofía Boutella y Charlotte Gainsbourg: un trío de primera línea que lleva un paso más allá a un proyecto descrito como "una meditación sobre el amor, la pérdida y el silencioso coraje que requiere seguir adelante".

Además de sus últimos cameos de rigor en 'Érase una vez en... Hollywood', 'Los odiosos ocho' o 'Django desencadenado', los últimos roles de Tarantino han sido en 'Super Pumped: La batalla por Uber' —donde prestó su voz como narrador— y, centrándonos exclusivamente en la ficción, en la delirante 'Sukiyaki Western Django' de Takashi Miike, donde dio vida a Piringo.

Por lo pronto, 'Only What We Carry', actualmente en fase de postproducción, no cuenta con una fecha de estreno, pero estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

Vía | Deadline

