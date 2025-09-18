Robert Redford siempre quiso hacer la secuela de uno de sus grandes clásicos: "Queríamos incluir a Denzel Washington y George Clooney"

La muerte de Robert Redford a principios de esta semana ha sido una noticia realmente triste. El actor es y será siempre una leyenda de Hollywood y nos ha dejado una filmografía marcada por clásicos como 'Dos hombres y un destino' (1969), 'El golpe' (1973) o 'Todos los hombres del presidente' (1976). Y aunque siempre se mostró reacio a las secuelas, hubo un proyecto que estuvo tentado de recuperar durante años. Se trata de 'El candidato' ('The Candidate'), la sátira política que protagonizó en 1972 bajo los mandos de Michael Ritchie y que le valió al guionista Jeremy Larner el Oscar al Mejor guion original.

Se quedó en barbecho

El cineasta Rod Lurie, que dirigió a Redford en 'La última fortaleza' (2001), recordó que ambos pasaron unos años desarrollando ideas para retomar el papel de Bill McKay, aquel joven aspirante al Senado en California que revolucionaba el sistema político en 'El candidato'. Así lo explicaba en una entrevista con The Hollywood Reporter:

“Tenía la esperanza de continuar la historia de Bill McKay. Es un desarrollador infame y trabaja en guiones sin parar. Así que estaba en la fase de discusión y, sobre todo, en la fase de '¿Qué iba a ser?'. Los dos actores que queríamos incluir eran Denzel Washington y George Clooney. [El personaje de Redford] sería un expresidente en ese momento, asesorando a un nuevo candidato”

Las conversaciones arrancaron durante el rodaje de 'La última fortaleza' y se prolongaron tiempo después. “Pasamos muchísimas horas discutiéndolo, lo que quería hacer y lo que no. Y luego nos escribíamos [tras terminar la producción de la película]. Simplemente nunca se hizo realidad”, añadió Lurie.

El actor incluso buscó una nueva vía para dar forma a la secuela junto al guionista Larry Gelbart, conocido por 'M.A.S.H.' y 'Tootsie'. En una entrevista con The New York Times en 2003, Redford se autodefinió como un “antisecuelas”, pero justificó el intento de recuperar la historia de McKay: “La verdad es terrible, pero a su horrible manera, es entretenida”. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, la secuela nunca vio la luz.

Al final, Redford solo volvió a repetir papel en otra franquicia ya en su última etapa como actor, interpretando a Alexander Pierce en 'Capitán América: El soldado de invierno' y 'Vengadores: Endgame'. Para Rod Lurie, sin embargo, su grandeza está en títulos como 'Todos los hombres del presidente'.

“Protagonizó la mejor película jamás hecha —es mi opinión—. Cuando estaba en el set de 'La última fortaleza' con él, cenábamos tres noches a la semana y nunca nos cansábamos de hablar de 'Todos los hombres del presidente'”

