Scarlett Johansson sigue defendiendo a Woody Allen, pero cree que puede haber afectado a su carrera. "No sabes cuál es el efecto dominó"

Woody Allen es una de las figuras más controvertidas de Hollywood hoy en día. Aunque hay quien destaca lo obvio (es un genio que ha marcado la historia del cine), es innegable que sus numerosas polémicas han hecho que encontrar a alguien que se posicione claramente a su favor sea casi una quimera. Por eso sorprende tanto que Scarlett Johansson le haya mostrado su apoyo una y otra vez sin temer repercusiones, incluso cuando el resto de las estrellas que habían trabajado con él hacían todo tipo de performances para distanciarse.

Woody, salvado por Scarlett

Johansson fue la protagonista de Allen en 'Match Point', 'Scoop' y 'Vicky Cristina Barcelona', y ahora, en una entrevista con The Daily Telegraph ha afirmado que es "difícil saber" si su apoyo al director tuvo repercusiones en su carrera: "Nunca sabes cuál es el efecto dominó exactamente. Pero mi madre siempre me animó a ser yo misma, a ver que es importante tener integridad y defender lo que crees".

Al mismo tiempo, creo que es importante saber cuándo no es tu turno. No quiero decir que debas silenciarte, quiero decir que a veces no es tu momento. Y es algo que he entendido más a medida que he madurado.

La actriz se ha hecho experta en abogar por causas perdidas, como cuando denunció a Disney por el bonus ligado a la taquilla que no recibió tras el estreno de 'Viuda Negra' después de que esta acabara con un estreno simultáneo en cines y en streaming por culpa del Covid. En aquel momento fue la única que levantó la voz, y a día de hoy sigue apenándose por ello: "Hubiera sido genial tener más apoyo de la comunidad y mis colegas, vocal y públicamente, en ciertos temas que afectan a toda la industria. ¡Siempre ayuda tener más voces, gente!". Una inconformista, vaya.

