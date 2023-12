Taraji P. Henson rompe a llorar desesperada en una entrevista afirmando que "si se lo permites, esta industria te robará el alma"

En 1997, una Taraji P. Henson de 27 años debutó en un episodio de la serie 'The parent 'hood' y desde entonces no ha dejado de trabajar, llegando a estar nominada al Óscar por 'El curioso caso de Benjamin Button' y ganando el Globo de Oro por 'Empire'. Uno podría pensar que todo en su vida es lujo y glamour, pero en una entrevista con Gayle King en Sirius XM ha dejado salir todos los demonios de su interior. Y de verdad que no os esperáis el arrebato de sinceridad.

Doy el callo por dinero

Durante años, se ha rumoreado que Henson tenía varias empresas porque estaba pensando en retirarse. King le preguntaba al respecto y cuáles eran sus motivos. La respuesta es tan lógica como inusual en una estrella de Hollywood: "Estoy cansada de trabajar tan duro, ser buena en lo que hago y cobrar una fracción del coste. Estoy cansada de escuchar a mis hermanas decir lo mismo una y otra vez. Te cansas". Y es solo el principio de un discurso tras el que ha acabado, literalmente, llorando.

Oigo a la gente decir 'Trabajas mucho'. Bueno, tengo que hacerlo. Las matemáticas no salen. Cuando empiezas a trabajar mucho, tienes un equipo. Con lo que hacemos llegan facturas grandes. No hacemos esto solos. Hay un equipo entero detrás. Tenemos que pagarles. Cuando escuchas a alguien decir 'Esto y esto han hecho 10 millones de dólares' no significa que vayan directos a su cuenta. Para empezar, Tío Sam te quita el 50%. Ya tienes 5 millones. Tu equipo se queda el 30% de lo que ingresas, no después de Tío Sam. Haz cuentas. Solo soy humana.

Cada vez que hago algo y rompo otro techo de cristal, a la hora es hora de renegociar estoy abajo de nuevo como si nunca hubiera hecho lo que acabo de hacer, y estoy cansada. Estoy cansada. Se te pega. ¿Qué significa? ¿Qué me está diciendo esto? Si no puedo luchar por los que vienen detrás de mí, ¿qué cojones estoy haciendo?

La actriz, que está luchando por una nueva nominación al Óscar por 'El color púrpura', no ha dudado en abrir este gigantesco melón en la industria a llanto vivo: "Me he cansado de escucharlo toda mi carrera. Más de veinte años en el juego y escucho lo mismo y veo que lo hacen de nuevo en cada producción pero cuando es la hora de ayudarnos no tienen suficiente dinero. Y se supone que tengo que sonreír y aguantarlo. ¡Ya vale! Por eso tengo otras marcas, porque, si se lo permites, esta industria te robará el alma. Me niego a que pase".

Henson ha recibido el apoyo de la industria, empezando por Gabrielle Union, que en Twitter ha dicho "No ha dicho ni una sola mentira (...) No dudamos en ser el cambio que todos necesitamos ver y tiene consecuencias en nuestra mente, salud, alma y carrera". Por su parte, el propio director de 'El color púrpura', Blitz Bazawule, ha añadido "El hecho de que cada una de vosotras tuviera que hacer el casting para este papel... papeles que eran una segunda naturaleza para vosotras... papeles que nadie debería siquiera cuestionar". A pura desesperación, ya se ha liado otra vez en Hollywood. Habrá que ver las consecuencias (y sí, quizá sea algo bueno de cara a su carrera de premios).

