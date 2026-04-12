Tragedia en la familia de Christopher Nolan por la muerte del famoso tío del director de 'El caballero oscuro' y 'La odisea'

La familia de Christopher Nolan está de luto por el fallecimiento de John Nolan, el tío actor del director de películas como 'El caballero oscuro' o 'La odisea' a los 87 años de edad.

Una carrera de prestigio centrada en el teatro

Nacido en Londres el 22 de mayo de 1938, el grueso de su carrera fue en el teatro, llegando a unirse a la Royal Shakespeare Company y convirtiéndose en un intérprete muy respetado. Ya durante los años 60 hizo apariciones puntuales en algunas series de televisión, incluyendo la aclamada 'El prisionero', pero su primera gran oportunidad en la pequeña pantalla llegó en 1970 con la miniserie 'Daniel Deronda'.

Tres años después debutó en el cine con un pequeño papel en 'Legado de un héroe', pero durante muchos años fue bastante más prolífico en televisión. Eso sí, en 1980 se alejó tanto de la pequeña como de la gran pantalla, tomándose una pausa que se alargó hasta 1998, cuando se dejó ver en 'Following', la ópera prima de su sobrino Christopher.

El autor de 'Memento' volvió a contar de nuevo con su tío tanto en 'Batman Begins' como en 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace' y 'Dunkerque', pero su trabajo más popular del siglo XXI fue con su otro sobrino Jonathan Nolan. Y es que John dio vida al inolvidable personaje de John Greer en 28 episodios de la extraordinaria serie de ciencia ficción 'Person of Interest'.

Sin embargo, John Nolan no mostró demasiado interés en hacer más series desde entonces, pues en todo este tiempo apenas se el pudo ver en un capítulo de 'Dune: La Profecía'.

Descanse en paz.

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