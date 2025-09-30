"Es el único papel que quería y no conseguí". Bill Murray todavía se lamenta por no haber hecho esta película ganadora de un Óscar

Bill Murray cuenta a sus espaldas con una longeva carrera repleta de películas que ya forman parte de la historia del cine por méritos propios. Eso sí, a lo largo de los años ha rechazado varios largometrajes, pero lo que realmente aún le molesta es una película en la que no consiguió salir aunque lo deseaba con todas su fuerzas.

Hay que remontarse a principios de los 80, un momento en el que la carrera de Murray cotizaba al alza pero todavía no había conseguido un éxito tan atronador como el que tuvo con 'Los Cazafantasmas'. Eso sí, ya era visto como un actor eminentemente cómico, pero él hizo todo lo que pudo para salir en 'El año que vivimos peligrosamente', el aclamado drama dirigido por Peter Weir.

La espina clavada de Murray

Nunca ha concretado cuál era el personaje que habría interpretado en el largometraje protagonizado por Mel Gibson, pero en un AMA de reddit no tuvo problemas en confesar que es el único papel que quería pero que finalmente no consiguió:

El único papel que quería y no conseguí: 'El año que vivimos peligrosamente', de Peter Weir. No era un personaje importante. Mel Gibson vivía en Australia. Había estado en Indonesia y creía entender esa película. Cuando la vi, pensé: "¡Rayos!". Fue el único que quería y no logré.

Todo apunta a algún secundario con poco peso real en la historia de 'El año que vivimos peligrosamente', pero está claro que Murray sentía una conexión muy fuerte con el guion escrito por David Williamson y el propio Weir a partir de una novela de 1978 escrita por C. J. Koch.

De hecho, Murray también destacaba lo especial que era Weir en su comentario, pero sus caminos nunca llegaron a cruzarse en película alguna. Si a eso le añadimos que el cineasta anunció el año pasado que se retiraba, todo apunta a que colaborar con él se quedará como una espina clavada que la estrella nunca podrá quitarse.

Actualmente, 'El año que vivimos peligrosamente' es recordada principalmente porque Linda Hunt ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en ella.

