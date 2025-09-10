"Uno de los mayores errores de mi carrera": Channing Tatum se arrepiente de rechazar a Guillermo del Toro en una sombría adaptación de un cuento de hadas

Se cierran puertas, se abren ventanas y oportunidades llegan y desaparecen sumamente rápido. En el universo del cine y del entretenimiento esto es sumamente común y se suma a la lista de infinitos "que hubiera pasado si..."que tienen que ver con clásicos del cine, como aquel que Channing Tatum rechazó, incluso cuando en la dirección estaba el maestro de la fantasía oscura: Guillermo del Toro.

En una entrevista reciente con Vanity Fair, Channing Tatum admitió que rechazar el papel en la versión de 'La bella y la bestia' ideada por Guillermo del Toro fue "uno de los mayores errores" de su carrera. El actor confesó sentirse profundamente arrepentido por no haber aprovechado la oportunidad al afirmar que fue "uno de los mayores errores de mi carrera".

Tatum desveló que por aquel entonces acababa de ser padre y estaba inmerso en una intensa agenda de rodajes que lo tenían completamente desbordado, y no es para menos, en 2013, Tatum apareció en cinco películas, incluyendo 'G.I. Joe: La Venganza' y 'Asalto al poder'.

Además, afirma que el guión aún no estaba completamente definido, lo que sumado a su estado mental hizo que se planteara que "no puedo asumirlo ahora mismo" A su juicio, esa decisión fue un fallo tremendo porque considera que la versión de 'La bella y la bestia' desde la perspectiva de la Bestia de Del Toro habría sido una película brutal.

La otra oportunidad perdida

En una entrevista celebrada durante el Festival Internacional de Cine de Toronto , Tatum también reveló otro papel que se le escapó: ser el protagonista de 'Blue Valentine', dirigido por Derek Cianfrance, que cayó finalmente en manos de Ryan Gosling. Confesó que aquel proyecto le daba pánico y que, de alguna manera, lo bloqueó: "simplemente tenía miedo. Ese papel en concreto me aterraba por completo, y no fui".

Al final, Guillermo del Toro dio carpetazo al proyecto y continuó desarrollando otras historias como 'La forma del agua' y, más recientemente, 'Frankenstein'. Fue así como nos quedamos con ganas de ver la más oscura versión de un clásico cuento infantil protagonizado por un Tatum que buscaba expandir sus pasos en el cine dentro del terreno de la fantasía.

Fotos de @realgdt | @channingtatum

