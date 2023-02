El útil consejo que Beyoncé dio a Halle Bailey para aguantar los ataques racistas por 'La sirenita'... y que todos nos deberíamos aplicar

Nunca esperamos que el consejo que le daba Sebastián a Ariel fuera tan certero: la vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Al menos así ha sido para Halle Bailey, la actriz elegida por Disney para protagonizar el remake de 'La sirenita', que, como todo en estos tiempos horribles, se ha convertido en una opinión política. Por suerte, ha tenido ayuda para sobrellevar el odio en redes sociales.

Hace años, cuando Bailey se hizo conocida al hacer versiones de Beyoncé con su hermana, no soñaba con que fuera la mismísima superestrella la que las contratara para su discográfica, Parkwood Entertainment. De hecho, fue ella la que le dio la fortaleza mental a la que volver para poder resistir mentalmente ante los ataques racistas que, como no podía ser de otra manera, han llegado a amenazarla con la muerte. Lo típico que uno espera de un remake de 'La sirenita', amenazas de muerte.

Cuando Chloë y yo firmamos por Parkwood, Beyoncé nos decía "Nunca leo mis comentarios. Jamás leas los comentarios". Honestamente, cuando el tráiler de 'La sirenita' se lanzó, estaba en la D23 muy contenta. No vi nada de negatividad.

Recordemos que los ataques hacia ella comenzaron en cuanto se confirmó su papel con el hashtag #NotMyAriel, y continúan hasta nuestros días. "Como persona negra, simplemente lo esperas, ya no es un shock", comenta a The Face. Aún así, es consciente de que puede no gustar. Y siempre que no sean ataques racistas, no pasa nada: "Espero que a la gente le gusten mis versiones de los personajes de 'La sirenita' y 'El color púrpura'. Pero al mismo tiempo, lo respetaré si no es así". Por si acaso, que no mire los comentarios.