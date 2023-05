El desigual final de uno de los clásicos del cine de terror ya se puede ver en Amazon Prime Video: conexiones entre monstruos en una conclusión que oscila entre la valentía y la decepción

Los finales en Hollywood siempre tienen asterisco, especialmente cuando el nombre es bastante reconocido. Se puede aplicar tanto a gente desterrada por escándalos como a las propias franquicias, donde se termina haciendo un espectacular derrape digno del meme de la autopista cuando te vende el último capítulo de una saga querida. Nada termina para siempre.

Es algo que, curiosamente, John Carpenter plasmó en ' La noche de Halloween ' original, aunque realmente lo hacía en alusión al mal eterno que representa el asesino implacable de Michael Myers. Nunca puedes estar del todo seguro de que la amenaza no vaya a volver, de igual modo que no puedes garantizar que ' Halloween: El final ' sea la conclusión definitiva de la saga. Sí que lo es de esta particular interpretación que David Gordon Green ha desarrollado en forma de trilogía.

El legado continua

Ya se puede ver en Amazon Prime Video (dentro de la suscripción en lugar en de en alquiler) la última entrega de Green en su reboot de una de las sagas clásicas del cine de terror, además del final de uno de sus iconos clásicos. Nuevamente en compañía de Danny McBride explora este recuperado enfrentamiento entre el hombre del saco y la Laurie Strode de Jamie Lee Curtis que, en sus tres películas, ha dejado opiniones muy encontradas.

Cuatro años después del brutal enfrentamiento que se cubrió tanto en 'La noche de Halloween' (la de 2018) como en 'Halloween Kills', se ha recuperado cierta normalidad en Haddonfield mientras que Laurie y su nieta intentan dejar atrás los traumáticos eventos. Ya no parece haber señales de Michael Myers. No obstante, este será el gran descubrimiento de un joven del pueblo que está siendo altamente vilipendiado tras ser acusado de matar al niño al que estaba cuidando una noche de Halloween.

Este terrible suceso ejerce de prólogo para la historia, y muestra los mejores momentos cinematográficos de Green en esta trilogía. Ejerciendo casi de cortometraje, la realización va combinando elegancia y contundencia, con una tensión perfectamente escalada y un horror visualmente explícito que impacta. Ese pequeño momento de brillantez es uno de los puntos interesantes de una película donde el director recupera también parte del drama indie naturalista que marcó su cine antes de su salto al horror o las comedias de estudio.

'Halloween: El final': marchándose por la puerta de atrás

Por desgracia, es un problema que la conclusión de la historia de Michael Myers toque techo en un prólogo donde no hace acto de presencia. Green y su equipo intentan que la historia del personaje de Rohan Campbell tome el protagonismo para plasmar cómo se desatan los monstruos cuando la sociedad crea estigmas, una idea que recorre la trilogía al igual que los traumas arrastrados. El desarrollo deja que desear.

Es de agradecer el atrevimiento por parte de 'Halloween: El final' por distinguirla del resto, especialmente tras una 'Halloween Kills' que optó por la brutalidad descerebrada que tiene tantos defensores como detractores. Sin embargo, arrastra los mismos problemas de la interpretación que da Green a la saga, con lo sangriento ejerciendo de fuegos artificiales que distraigan de decisiones narrativas desconcertantes, cuando no pobres. Sus momentos finales deberían sentirse catárticos, pero se quedan a medias, representando el resultado general de la película.

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia