Hoy en Prime Video, una de las mejores películas basadas en hechos reales de los últimos años con una increíble tragedia tecnológica

Ahora se nos amenaza con una secuela de ‘La red social’ (’The Social Network’) que promete ser tan mala aprendiz de las virtudes de aquella película como muchos biopics recientes sobre mundos empresariales o tecnológicos. De todas las aspirantes a herederas, pocas entendieron los cambios que retratan con bastante mordacidad como lo hizo no hace tanto ‘BlackBerry’.

Los botones que cambiaron el mundo

Esta película canadiense del cineasta independiente Matt Johnson (que tiene también un papel secundario en la película) dirige a Jay Baruchel y a Glenn Howerton en este drama sobre uno de los ascensos y caída más meteóricos de la tecnología. Un impresionante paseo por las entrañas empresariales que se puede ver en streaming en Amazon Prime Video.

Mike Lazaridis y su mejor amigo Douglas Fregin están listos para cambiar el mundo con su gran innovación en el mundo tecnológico, con un teléfono corporativo avanzado con teclado y funcionalidades inteligentes superiores al resto. Pero son incapaces de venderlo apropiadamente, por lo que el excesivamente ambicioso Jim Balsillie tomará las riendas para intentar hacer la transformación que este aparato promete.

Johnson hace a menudo cine de perdedores, pero intenta evitar hacer un romance excesivo de los mismos. Los inventores de la BlackBerry son claramente gente que no está destinada a ser los grandes disruptores del mundo, y una empresa canadiense no está preparada para ser el centro del capitalismo, así que el ascenso es retratado con adecuadas dosis de humor.

También hace una mirada bastante astuta de tiburones como Balsillie y su impaciencia con la gente que trabaja y lo que construyen, ya que todos son medios para conseguir dinero, prestigio y respeto. Podría ser cualquier cosa y escogió esta para turboexplotarla y convertirla en una supuesta necesidad, aunque también tuviera costes a la hora de quitarle su carácter especial.

La BlackBerry fue un punto de inflexión en el mundo y también uno que conforme vino se fue. ‘BlackBerry’ la película lo captura bastante bien en un nada romántico retrato del capitalismo tardío que no ha hecho sino hincharse a esteroides en los años posteriores, dejando más fracasados que triunfadores en el proceso. Johnson hace una película muy pertinente con apariencia típica, pero esencia inusual.

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