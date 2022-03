Crunchyroll deja de ofrecer gratis sus novedades: estas son sus series de estreno para la temporada de primavera y los cambios para los usuarios gratuitos

Crunchyroll sigue creciendo gracias a su fusión con Funimation y ya ha confirmado novedades bastante potentes que llegarán esta primavera. Eso sí, también nos ha dado un disgusto porque se limitan bastante los contenidos que se pueden ver con una subscripción gratuita.

Nuevos simulcasts disponibles, pero solo para las cuentas premium

Ya sabemos qué series nuevas llegarán a Crunchyroll en simulcast con Japón como parte de la temporada de primavera. Durante los próximos meses se emitirán semanalmente 'A Couple of Cuckoos', 'Tomodachi Game', 'Dawn of the Witch', 'Spy x Family', 'Skeleton Knight in Another World', 'Shikimori’s Not Just a Cutie', 'The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody' y 'Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs', entre otras.

Hasta ahora, se podía disfrutar del catálogo de Crunchyroll con de manera gratuita con ciertas limitaciones, como publicidad en las reproducciones o tener que esperar un poco más hasta poder ver los estrenos. Sin embargo, el servicio de streaming acaba de anunciar que se va a limitar más el acceso gratis y que ahora los simulcast solo se podrán ver con una subscripción premium mensual o anual.

Justo las series nuevas que os hemos mencionado arriba dispondrán de de visionado gratuito de los tres primeros capítulos como una "muestra" de la serie, pero para ver el resto del anime habrá que ser usuario premium. Estos capítulos estarán disponibles gratis con publicidad una semana después de su estreno en Japón pero solo hasta el 31 de mayo, después estos episodios de muestra también serán de pago.

Esto mismo se aplica a las series que regresan: los episodios que ya estaban disponibles en el catálogo se podrán ver de manera gratuita con publicidad pero los nuevos capítulos solo estarán disponibles con tarifas premium.

Además de las nuevas series de estreno, también regresan otras tantas con temporadas nuevas, como 'Magia Record', 'The Rising of the Shield Hero' y 'Boruto'.

También es posible se vaya viendo la luz al final del túnel con el hiato de las series de la Toei tras el hackeo que sufrió el estudio, ya que parece que próximamente se retomará la emisión de 'Dragon Quest: La aventura de Dai', 'Digimon: Ghost Game' y 'One Piece'.