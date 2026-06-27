Este detalle del final de 'The Amazing Digital Circus' no tiene ningún sentido y me parece más bien fanservice complaciente que otra cosa

El 19 de junio llegó a su final 'El asombroso circo digital' ('The Amazing Digital Circus'), la webserie australiana que ha conseguido colarse entre los grandes taquillazos de mayo gracias a un último capítulo que pasó por los cines. La serie animada ha tenido enganchados a sus fans desde 2023 gracias a una cautivadora metáfora sobre el impacto de la inteligencia artificial, la presión social, y el retrato psicológico de sus personajes.

'El asombroso circo digital: El último acto' resolvió algunas de las mayores preguntas de la serie, pero creo que también nos dejó un curioso agujero difícil de resolver.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre el capítulo final de 'El asombroso circo digital'

El otro lado

Caine, la inteligencia artificial todopoderosa que gobierna el circo, consiguió renacer en el último tramo del episodio, y con una dura penitencia encima. Después de su muerte, y con un mejor vistazo a toda la web, se da cuenta que ha sido un maestro de ceremonias tiránico que torturaba a los miembros del circo, y vuelve a la vida con la intención de mejorar el mundo virtual para todos.

La primera ramita de olivo que tiende a Ponmi, Kinger y los demás es algo que venían ansiando desde hace mucho: conocer cómo eran sus personalidades del exterior. El grupo ya ha descubierto que tan solo son copias digitales y no personas reales, pero Caine les muestra cómo son las personas originales que fueron escaneadas para crearles, y cómo son sus vidas en la actualidad.

'El asombroso circo digital' nos deja una nota tremendamente positiva, ya que todos parecen haber encontrado su propio camino y el éxito a su manera, rodeados de gente que les quiere y les apoya. Caine muestra cómo son en realidad Pomni, Ragatha, Zooble, Gangle y Kinger, e incluso Jax, pero la escena post-créditos de la serie nos deja un agujero de guión que no termina de cuadrar la línea temporal.

Tras los créditos del último episodio vemos una escena en el mundo real, con una parada de autobús de fondo. Allí se reúnen Abigail Brooks (Pomni), Suzie J. Ackerman (Ragatha), Zoey Raghavan (Gangle), Riley Versellis (Zooble), Grant Best (Kinger) y Leeroy Mateo (Jax), quienes obviamente no se reconocen, ya que solo sus copias digitales interactuaron, y se suben al bus como si nada.

Ahora bien, creo que el aspecto de cada uno de los personajes no casa con las edades que supuestamente deberían tener. Como confirmó la propia Gooseworx, sus edades al ser escaneados respectivamente eran 25, 30, 26, 22, 48 y 22 años, pero todos ellos no fueron escaneados a la vez.

Kinger tenía 48 años en 1998, cuando fue escaneado mientras trabajaba en C&A, por lo que en 2017, cuando se ambienta 'El asombroso circo digital' tendría unos 67. Ragatha sería la siguiente del grupo en entrar, en 2008, por lo que debería tener 39 años en 2017, mientras que Gangle, Zooble y Jax llegan en algún momento entre 2010 y 2015, y Ponmi ya habría entrado directamente en 2017.

Las edades de los miembros más jóvenes cuadran con el físico de sus versiones reales, pero Suzie J Ackerman y Grant Best parecen demasiado jóvenes como para tener 39 y 67 años. Es casi como si todos se hubieran quedado anclados en el momento en el que fueron escaneados en lugar de reflejar sus edades reales... Con lo que esta escena post-créditos casi parece una dosis extra de fanservice y un último puñalito emocional para remarcar el final agridulce de la serie.

Aunque quizás solo es parte de la simulación de Caine y su montaje con las vidas reales de todos los miembros del grupo es solo una mentira piadosa para hacer más llevadero el futuro en el circo. Y, de la misma manera, la escena post-créditos solo es otra guinda más que hemos elegido creernos.

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