Pixar nos mete de lleno en una revolución animal de la mano de un castor robótico. 'Hoppers' desvela su trailer, y es tan largo que nos cuenta la película entera

Tras una ristra de secuelas (y más en marcha), Pixar quiere probar suerte de nuevo con una película original, a ver si tras 'Elio' levanta un poco la cosa y el público está más receptivo. Ahora parece que le toca el turno a 'Hoppers', lo nuevo del estudio de animación que sigue a una científica que consigue infiltrarse en el reino animal.

Salta conmigo

Por ahora solo habíamos visto alguna imagen suelta de 'Hoppers' pero ahora Disney y Pixar han desvelado un tráiler completo en el que nos podemos hacer una mejor ida de la trama de la película. 'Hoppers' seguirá a Mabel, quien consigue trasladar su consciencia a un castor robótico como parte de un experimento y así empieza a comunicarse con animales salvajes.

Aunque pronto Mabel decide ponerse de parte de los osos, castores, insectos y el resto de la fauna local contra los humanos que buscan destruir su hogar. 'Hoppers' tiene previsto su estreno para el 6 de marzo de 2026, así que podemos ir esperando más adelantos en los próximos meses.

Eso sí, desde Disney y Pixar no están reparando en gastos para promocionar su nueva película y están apostando por un reparto cargadito de estrellas, incluyendo a Jon Hamm, Meryl Strepp y Dave Franco. 'Hoppers' también contará con las voces de Kathy Najimy, Eduardo Franco, Melissa Villaseñor, Ego Nwodim, Vanessa Bayer y Sam Richardson, entre otros.

Esta es una película original de Daniel Chong, el creador de la fantástica 'We Bare Bears', y lo cierto es que también ha venido rodeada de una pequeña polémica. Por lo visto su mensaje de defensa de la naturaleza era demasiado "woke" para Disney, que obligó a Pixar a rebajar el tono ecologista de 'Hoppers'.

Veremos si 'Hoppers' no termina saliendo tan mal parada como 'Elio' con los cambios creativos de Disney en favor de contentar a una masa genérica, aunque ya con este nuevo tráiler parece que nos revienta la película entera. 'Robot salvaje' de DreamWorks ya dejó el listón por las nubes y no tuvo miedo a ponerse intensa ni cruda cuando hacía falta para transmitir su mensaje, habrá que ver si Pixar consigue retener su magia pese a las exigencias de Disney.

En Espinof | Creo que el éxito de 'Del revés 2' es justo, pero también el mejor ejemplo del camino que Pixar no debería seguir si no quiere perder lo que le hace especial

En Espinof | Las 31 mejores películas de animación de la historia