10 años después, 'One-Punch Man' por fin llega con doblaje en español a streaming aunque los fans pueden matar el futuro de Saitama en el anime

Hace unos años una de las cosas que más se le echaba a Crunchyroll en cara como plataforma era la falta de doblajes en castellano. Pero desde el estreno de 'Jujutsu Kaisen 0' en España se han ido poniendo las pilas y cada temporada llegan más y más series de estreno que reciben doblaje con voces españolas de muy buena calidad.

Aunque muchas series, especialmente las que tienen ya unos años, todavía tenían su doblaje pendiente, y 'One-Punch Man' era una de ellas.

¿Buena señal para el futuro?

Y es que la icónica primera temporada de 'One-Punch Man' en su día tuvo un doblaje en castellano para la edición física que editó Selecta Visión, pero estaba desaparecido del campo del streaming. Ahora Crunchyroll ha recuperado este doblaje y ya tenemos la opción disponible en la plataforma, aunque solo para la primera temporada del anime.

Esta edición contó con las voces de Darío Torrent como Saitama, Enric Puig como Genos, César Lechiguero como Mumen Rider y Jorge Tejedor como Sonic el Supersónico. Todavía no sabemos si Crunchyroll se encargará de seguir doblando el anime, porque todavía quedaría pendiente el doblaje de la segunda y la tercera temporada de la serie.

Es un paso muy bueno en esa dirección, y sería ideal que además se contase con el mismo equipo de doblaje. Ahora bien, 'One-Punch Man' no se encuentra en su mejor momento y la tercera temporada está desencantando a los fans hasta tal punto que ya se encuentra entre los animes peores valorados del año.

La temporada más reciente ha tardado seis años en estrenarse, y el trabajo de J.C. Staff como estudio parece no estar a la altura de las expectativas. Así que a pesar de que 'One-Punch Man' es uno de los mejores mangas recientes y la primera temporada del anime fue un bombazo el futuro de la serie parece estar pendiente de un hilo.

Habrá que ver cómo termina la tercera temporada de 'One-Punch Man' y si sus responsables consiguen salir adelante. Porque quizás tengamos que mentalizarnos que, u otro estudio toma el relevo, o J.C. Staff quizás no quiera tener nada que ver con Saitama en el futuro.

