'Dragon Ball' es machista y no pasa nada por aceptarlo: la odiosa tendencia del anime a convertir a sus personajes femeninos en amas de casa olvidadas

A ver, ya de entrada hay que empezar diciendo que las cosas que se le pueden echar en cara a 'Dragon Ball' también se las podemos echar en cara a una gran infinidad de manganimes.

Ya sea por que son productos de la época o por la propia sociedad en la que vivimos, es tremendamente difícil encontrar una serie donde no tengamos sexualización innecesaria o personajes femeninos florero, pero en 'Dragon Ball' se viene repitiendo una tendencia bastante odiosa que termina empujando a sus personajes femeninos fuera de cualquier trama relevante.

Naces, creces, te pegas unas cuantas veces y te conviertes en ama de casa

El debate no es viejo, pero se ha vuelto a encender estos días por el manga de 'Dragon Ball Super'. El arco más reciente de la historia se ha olvidado un rato de combates cósmicos y nos ha llevado de vuelta a la Tierra, más concretamente a la vida de instituto de Goten y Trunks.

Anteriormente habíamos tenido algunos vistacillos a la vida del Trunks del Futuro y sabíamos que Mai es su pareja, y en el arco más reciente del manga ya hemos podido ir viendo cómo empezó su relación. Así que aunque las escenas de los dos son bastante cuquis, a muchos fans les está preocupando que Mai termine como muchos otros personajes femeninos muy interesantes de 'Dragon Ball': como ama de casa.

Gotta love how Toriyama saw a female character he hadn't relegated to a housewife in the background yet and decided he had to course correct that. pic.twitter.com/8Agp1r1S9e — Truggler (@HamavalThorfinn) February 21, 2023

Ojo, que también toca aquí el necesario disclaimer de que no pasa nada por ser ama de casa en el Año 2023 de Nuestro Señor. El problema y el debate en redes está viniendo porque casi parece que es el único futuro que pueden esperar los personajes femeninos de 'Dragon Ball', convirtiéndose en casi accesorios para la trama.

'Dragon Ball' tiene un buen puñado de personajes femeninos muy interesantes y bien construidos, y que además entran pisando muy fuerte. Pero una vez que se convierten en el interés romántico de uno de los protagonistas, ya tienen su destino sellado.

Chi-Chi era una gran luchadora que tras casarse con Goku se convirtió en ama de casa y la madre de Gohan y Goten, y además también pasó a estar caracterizada como una madre agobiante que siempre está dando la turra.

A Videl y C-18 les pasó un poco lo mismo, y Bulma nunca fue de meterse en peleas pero dejó completamente atrás sus días de aventurera. En el caso de Lunch (¿alguien se acuerda de ella?), no terminó casada con nadie pero directamente desapareció por completo de la serie.

Sí que es cierto que en 'Dragon Ball Super' se nos introdujo a Kale y Caulifla, dos guerreras Saiyan muy poderosas... pero que por ahora se han quedado ahí y tampoco han terminado aportando mucho más y quizás no volvamos a verlas en el futuro.

Las posibilidades perdidas

Porque el tema no es que los personajes femeninos no puedan ser madres, cuidadoras y amas de casas. Ni que la única opción que tiene un personaje femenino para ser bueno y atractivo es que sea una gran guerrera, porque no es lo uno ni lo otro. El tema es que las mujeres de 'Dragon Ball' terminan siendo prácticamente olvidadas, con muchísimo menos tiempo en pantalla e importancia que los personajes masculinos.

Bulma es uno de los personajes más importantes de toda la serie (¡literalmente la historia arranca porque ella está buscando las Bolas de Dragón!), pero ahora parece que solo es esposa y madre y que está ahí para darle un empujón a Vegeta cuando lo necesita. Bulma no es una guerrera, pero habría sido muy fácil y agradecido que se hiciera hincapié en su rol dirigiendo Capsule Corp y manejando las investigaciones e inventos de la empresa.

Lo mismo pasa con Videl, que lógicamente se queda muy lejos en cuanto a escala de poder de los protagonistas y no va a aportar mucho en las batallas cósmicas... pero por qué no dejarla como una Gran Saiyaman de a pie de calle, o buscarle algún tipo de ocupación, hobbies, o algo más allá de... ¿estar ahí para su marido y su hija?

De C-18 podemos decir que a pesar de que se casó con Krillin, de vez en cuando se acuerdan de ella e incluso llegó a lucirse en el Torneo del Poder. Y aunque en papel sigue siendo un personaje relativamente poderoso, a la hora de la verdad terminó teniendo muchísima menos relevancia que su mellizo, C-17.

La lista y las opciones podrían seguir, y al final podríamos decir que efectivamente todos estos personajes femeninos son libres de elegir qué hacer con sus vidas. Y si lo que quieren es quedarse detrás del telón como amas de casas, pues es una opción validad. Pero claro, al final ellas no toman esta decisión como lo puede hacer una mujer real, porque son personajes ficticios que están siendo moldeados de acuerdo a unos ciertos estereotipos y caracterizaciones muy dañinas que ya deberíamos haber dejado atrás.

I hate when people try and defend the housewife-ification of the Dragon Ball ladies by acting like they're real women making choices of their own free will and not, y'know, fictional characters whose actions are controlled by a male writer. — aimée dangerously ✰ (@sapphyreblayze) October 25, 2022

Como pasa con todas nuestras series y películas favoritas, es muy difícil sacarle punta y no encontrar algo. Ahora bien, lo importante es saber aceptar que nada es perfecto, y por muy redondo que 'Dragon Ball' sea como manganime y con el grandísimo impacto cultural que haya tenido, tampoco se libra de pecar.

Ahora lo que podemos esperar es que las cosas estén cambiando, aunque sean poco a poco, y que Mai, Caulifla y Kale tengan un futuro más brillante y con más oportunidades que sus predecesoras.