Si no te gustó el final de 'Kaguya-sama: Love is War', su creador tiene buenas noticias. El anime tendrá un final diferente "que nadie ha visto hasta ahora"

El pasado 31 de diciembre por fin vimos el regreso de 'Kaguya-sama: Love is War' tras tres años de espera con un capítulo especial. Eso sí, el anime todavía no ha terminado y ahora sabemos que hay más historia por delante, especialmente porque aún queda mucho material del manga de Aka Akasaka por adaptar.

Aunque si esperamos una adaptación al dedillo, 'Kaguya-sama: Love is War' nos tiene más de una sorpresa reservada.

Agarrados, que viene curvas

Resulta que hace unos días se estrenó el especial 'Kaguya-sama: Love is War - The Stairway to Adulthood', que a nivel internacional se pudo ver a través de Crunchyroll. Pero este especial no será lo último del anime, sino que 'Kaguya-sama' concluirá con una película titulada 'The Final Chapter'.

Ya en este especial se ha omitido mucho material del manga de Akasaka y algunos fans andaban un tanto mosqueados, pero resulta que 'Kaguya-sama: Love is War: The Final Chapter' será una película original desarrollada por el propio autor y que contará con un final completamente nuevo.

Así que el anime tendrá un desenlace diferente al del manga, y esto no es cosa del estudio A-1 Pictures en sí sino que fue una decisión consciente de Akasaka y los responsables del anime. Según el propio Akasaka, el final original ya se comenzó a planear hace unos cuatro años y desde entonces se decidió que el anime de Kaguya-sama: Love is War' no sería solamente una adaptación.

Al parecer, la idea principal es que el anime de 'Kaguya-sama: Love is War ' sea algo "completamente nuevo e interesante que nadie haya visto antes", que también sorprenda a los lectores del manga. Así que habrá que esperar a ver por dónde sale Akasaka, y esperar con paciencia porque 'The Final Chapter' aún no tiene fecha de estreno.

Lo cierto es que Akasaka últimamente esta siendo un autor bastante polémico. Aunque el final de 'Kaguya-sama: Love is War' fue satisfactorio para los lectores, muchos sintieron que el desenlace fue apresurado, y los fans de 'Oshi no Ko' sí que terminaron bastante escaldados con el final del manga. Akasaka ya se ha ganado cierta famita de querer cerrar las cosas rápido para centrarse en sus siguientes proyectos, así que esperemos que, esta vez sí, la película final de 'Kaguya-sama: Love is War' consiga corregir los errores pasados.

