'One-Punch Man', 'Boku no Hero Academia' y más. Crunchyroll presume de anime para otoño de 2025 entre superhéroes, espías, y aventuras en otro mundo

Ya estamos prácticamente en tiempo de descuento para que arranque la temporada de anime de otoño, y en Crunchyroll ya han empezado a desvelar oficialmente su listado de series en emisión para los próximos meses.
Un final de año de aúpa
Y es que a partir de octubre podemos esperar unos cuantos estrenos muy prometedores y, especialmente, el regreso de algunas de las series recientes más espectaculares. En concreto, Crunchyroll se ha hecho con la tercera temporada de 'One-Punch Man', que marca el retorno de Saitama después de seis años y es uno de los animes más esperados del año, y 'Boku no Hero Academia', que estrena su temporada final y pondrá punto y final a la historia de Izuku Midoriya.
También regresan 'Spy x Family' con su tercera temporada,' To Your Eternity' y 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill'. Aunque también llegan algunas novedades con muy buena pinta, como 'Let's Play' o 'My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's'.
Es posible que todavía queden algunas sorpresas por desvelarse, pero así se nos va quedando la parrilla de series que podremos seguir en Crunchyroll este próximo otoño:
- A Gatherer's Adventure in Isekai
- A Mangaka's Weirdly Wonderful Workplace
- A Wild Last Boss Appeared!
- Alma-chan Wants to Be a Family!
- Boku no Hero Academia - Temporada final
- Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill - Temporada 2
- Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator
- GNOSIA
- Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota
- Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits- 2
- Let's Play
- Let This Grieving Soul Retire - Parte 2
- Li'l Miss Vampire Can't Suck Right
- May I Ask For One Final Thing?
- Mechanical Marie
- My Friend's Little Sister Has It In for Me!
- My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Brave's
- One-Punch Man - Temporada 3
- Pass the Monster Meat, Milady!
- Plus-Sized Misadventures in Love !
- Shabake
- SI-VIS: The Sound of Heroes
- Spy x Family - Temporada 3
- Tales of Wedding Rings - Temporada 2
- To Your Eternity - Temporada 3
- The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest
- The Dark History of the Reincarnated Villainess
- The Fated Magical Princess: Who Made Me a Princess
- This Monster Wants to Eat Me
- Tojima Wants to Be a Kamen Rider
- Touring After the Apocalypse
- Yano-kun's Ordinary Days
Estas son las nuevas series de estreno y las que regresan, pero todavía podemos esperar que varios de las novedades que vimos en verano sigan estrenando nuevos capítulos a lo largo del otoño, como 'Gachiakuta', 'Solo Camping for Two', 'Tougen Anki' y 'Watari-kun's ****** Is About to Collapse'. Ah, y 'One Piece' pero esa ya sabemos que es una institución y lo raro es cuando deja de emitirse.
