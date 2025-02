'Pokémon' y el estudio de 'Your Name' unen fuerzas para un nuevo anime. Una historia protagonizada por un Dragonite cartero que se podrá ver gratis en streaming

Últimamente en Pokémon están que arden con nuevos proyectos animados (además de su serie regular). Por un lado tenemos su misteriosa colaboración con los creadores de Wallace y Gromit, y por otro también anda en marcha la segunda temporada de 'La conserje Pokémon' para Netflix.

Ahora nos han pegado otra sorpresa anunciando una nueva colaboración. Esta vez con Comix Wave Films, el estudio encargado de las películas de Makoto Shinkai y que nos dejó la fantástica animación de 'Your Name'o 'Suzume'.

¿Alguna carta por aquí?

Así anda en marcha 'Dragonite and the Mailman', un anime original con un Dragonite como protagonistas que se lanzará para conmemorar el Día de Pokémon de 2025.

Ya se han dejado ver un par de imágenes con el estilo que tendrá el anime, y también se ha confirmado su fecha de estreno para el próximo 27 de febrero. 'Dragonite and the Mailman' se podrá ver de manera gratuita a través del canal de YouTube de Pokémon. Desde las redes sociales de Pokémon adelantan que el 13 de febrero habría más noticias, así que quizás dejen ver algún pequeño tráiler antes del estreno.

La trama de 'Dragonite and the Mailman' se centra en Hana, quien admira a un Dragonite que trabaja como cartero. Un día Hana recibe una carta que no va dirigida a nadie y decide encontrar al remitente junto con su Fuecoco. Así conocen a Rio, quien quería enviarle una carta a su padre por su cumpleaños pero ahora parece que el mensaje no llegará a tiempo.

Taku Kimura ('Star Wars: Visions') es el director del anime, y storyboardista principal. Kentaro Kana es el guionista y supervisor de la historia, y Asuka Dakai diseñadora de los personajes juntto con Maho Aoiki, quien también ejerce de director de animación. Evan Call ('Violet Evergarden') se ha encargado de la banda sonora.

