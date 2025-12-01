La temporada 2 de 'Hell's Paradise' se ha hecho de rogar pero ya tiene fecha de estreno. El regreso de Gabimaru promete darnos uno de los animes más sangrientos de 2026

Ya estamos a puntito de despedirnos de 2025 y en un mes arranca la temporada de invierno de 2026, que además promete traer una parrilla bien cargadita de animes de calidad.

Para el inicio del año podemos esperar unos cuantos regresos estelares, como el de 'Frieren: Beyond Journey's End' con su segunda temporada y 'Jujutsu Kaisen' con su tercera. Y si nos gustan los animes de acción, llega también 'Hell's Paradise' para completar el plantel.

Entramos en la segunda parte

La primera temporada de 'Hell's Paradise' ('Jigokuraku') se estrenó hace ya casi tres años pero nos dejó un anime de acción con una calidad tremenda de la mano de MAPPA. La continuación se ha hecho de rogar, entre otras cosas porque el estudio ha estado hasta arriba, pero ahora por fin le vuelve a tocar el turno a Gabimaru.

Y es que ya se ha confirmado con un nuevo visual promocional que la segunda temporada de 'Hell's Paradise' arranca oficialmente el próximo 11 de enero de 2026. Y, teniendo en cuenta que todavía quedan unos cuantos arcos del manga original de Yūji Kaku por adaptar, todavía podríamos tener material para una hipotética tercera temporada.

'Hell's Paradise' arranca con un ninja llamado Gabimaru el Vacío siendo condenado a muerte. Pero en lugar de cumplir su sentencia, se le ofrece una oportunidad para volver a ser libre si viaja a una misteriosa isla y recupera el elixir de la inmortalidad junto con otros condenados.

La primera temporada nos dejó un frenético anime de acción con un buen toque de horror que se coló entre los mejores animes de 2023. Veremos qué tal se da la segunda ronda, pero lo cierto es que los avances tienen una pinta espectacular que prometen que la espera ha merecido la pena.

