La temporada 2 de 'Hell's Paradise' calienta motores con un espectacular tráiler: el regreso de Gabimaru el Vacío viene cargado de sangre y acción explosiva

Se ha hecho de rogar, pero 'Hell's Paradise' ('Jigokiraku') está por fin muy cerca de su regreso. En 2023 MAPPA nos dejó este genial anime de acción con toques de fantasía oscura y terror, y tras tres años de espera el retorno de Gabimaru el Vacío está a la vuelta de la esquina.

Continúa la batalla

'Hell's Paradise' se ambienta en el Japón feudal y arranca cuando un ninja conocido como Gabimaru el Vacío es sentenciado a muerte. Pero para evitar su condena le ofrecen una oportunidad de oro: debe viajar a una isla de la que nadie ha regresado con vida y recuperar el elixir de la inmortalidad para el Shogun. No es el único con una misión, y así arranca un brutal battle royale rodeados de los horrores sobrenaturales de la propia isla.

La primera temporada de 'Hell's Paradise' fue un viaje de aúpa. Pero con lo ocupados en MAPPA entre 'Shingeki no Kyojin', 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man', 'Ranma 1/2' y otra buena ristra de proyectos, pues la continuación de 'Hell's Paradise' se ha ido quedando en el tintero.

Ahora sabemos que el anime de fantasía oscura regresará en enero de 2026, y ya con los nuevos avances que vamos teniendo parece que 'Hell's Paradise' está poniendo toda la carne en el asador. Por ahora la segunda temporada del anime tiene muy buena pinta, y habrá que ver en qué punto nos deja la historia.

Porque lo cierto es que de los trece volúmenes publicados del manga de 'Hell's Paradise' de Yuji Kaku, MAPPA ya ha adaptado los cinco primeros. Es muy posible que esta segunda temporada cubra otros cinco y que después el estudio quiera repetir la estrategia de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' para pasar por los cines con una película que cierre todo el anime.

