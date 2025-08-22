La temporada 3 de 'Record of Ragnarok' llega este mismo año a Netflix y trae más combates de infarto contra dioses mamadísimos

La segunda temporada de 'Record of Ragnarok' nos dejó con la promesa de más rondas para su épico torneo, aunque se ha hecho bastante de rogar desde que terminó su emisión hace dos años. Hace unos meses por fin Netflix confirmó que la tercera temporada del anime estaba en marcha, y parece que finalmente verá la luz este mismo año.
Volvamos al cuadrilátero
'Record of Ragnarok' nos plantea un torneo muy especial en el que la humanidad se juega su destino. Tras mil años de oportunidades perdidas, los dioses creen que es el momento de reiniciar el universo, pero antes se celebrará el Ragnarok con trece rondas de combates entre dioses y humanos.
En el bando de los dioses tenemos a Zeus, Shiva o Thor, mientras que el bando humano lo defienden hombres "notables" como Adán, Buda o incluso Jack el Destripador, y aunque la cosa ha ido bastante igualada todavía quedan muchos combates por delante.
La tercera temporada de 'Record of Ragnarok' se estrena en diciembre de 2025, con la temporada de anime de invierno, y promete meternos en tres rondas más de acción y brutalidad.
El tráiler ya nos ha dejado un pequeño recordatorio de los anteriores combates y un avance de lo que está por llegar, empezando con la ronda que enfrenta a Qin Shi Huang y a Hades. Aunque también nos avanza que veremos los combates entre Nikola Tesla y Beelzebub y Leónidas y Apolo. Vamos, que va a haber refriega para rato. Además, también tenemos un pequeño adelanto del tema de ending, "Last breath, Last record" de Hayami Saoiri.
Las anteriores temporadas de 'Record of Ragnarok' fueron un poco polémicas por los bajones en la animación, especialmente al comparar ciertos momentos con el manga original de Shinya Umemura, Takumi Fukui y Azychika. En este tiempo el anime ha cambiado de director con Koichi Hatsumi poniéndose al volante y Maru Animation sustituyendo a Graphinica como estudio... Así que esperemos que estos cambios y los dos años de barbecho hayan sentado bien a la serie.
