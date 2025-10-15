La temporada 3 de 'Spy x Family' por fin va a desvelar uno de sus mayores secretos, pero los lectores del manga se enfrentan a un revés inesperado

Después de un par de años de espera, 'Spy x Family' al fin ha regresado con su tercera temporada y empieza a desvelarnos más sobre el enigmático pasado de Twilight antes de convertirse en espía. Este es uno de los arcos más devastadores para muchos lectores del manga de Tatsuya Endo y promete rompernos el corazón en el anime... Aunque para los lectores más adelantados estos días se viene otro tipo de revés.

Una pausa inesperada

El manga de 'Spy x Family' se actualiza cada dos semanas, pero el próximo episodio nos va a tener esperando más de lo normal. Y es que el capítulo 124 del manga debía de haberse publicado el pasado 12 de octubre, pero en su lugar 'Spy x Family' lanzó una ilustración especial de Halloween para conmemorar el regreso del anime.

Así que tocaría esperar dos semanas más, pero parece que 'Spy x Family' se va a un pequeño hiato y se salta otra fecha de publicación. En su lugar, como confirman desde MANGA Plus, el siguiente capítulo del manga de 'Spy x Family' no se publicará hasta el próximo 9 de noviembre.





El capítulo 123 Parte 2 se publicó el 28 de septiembre y oficialmente no se ha dado ninguna razón para este parón. El propio Endo es bastante activo en redes sociales pero ni él ni la editorial Shueisha han hecho mención al pequeño hiato de 'Spy x Family', así que esperemos que se trate solo de un parón porque el autor tiene un calendario ocupado y no por temas de salud.

Porque está siendo una temporada bastante intensa en la editorial, con bastante mala suerte para sus autores. Hace nada Eiichiro Oda tuvo que pausar momentáneamente 'One Piece' por su salud, y ahora'Frieren' se va hiato hasta nuevo aviso porque sus dos autores también andan regular... Ojalá Endo consiga evitar esta mala racha y la cosa no vaya a peor.

