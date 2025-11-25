La temporada 8 de 'Boku no Hero Academia' hace historia con su último episodio y el anime se convierte en el mejor valorado de todo 2025

HOY SE HABLA DE

Boku No Hero Academia
Estos días 'Boku no Hero Academia' está que arde con su última tanda de capítulos. Porque las apuestas están muy altas con la octava temporada del anime y la historia de Izuku Midoriya se cierra en nada, así que desde Studio Bones han puesto toda la carne en el asador y su último capítulo ha sido de lo mejorcito que hemos visto en años. 

Despedida por todo lo alto

Ya sabemos que a 'Boku no Hero Academia' apenas le quedan por delante unos pocos episodios antes de su final definitivo, y la calidad de la animación y la narrativa de este último tramo está siendo una absoluta barbaridad. Todos los capítulos de la octava temporada superan la puntuación de 9 estrellas en IMDb, pero el octavo capítulo ha llegado a alcanzar una valoración de 9,9 sobre 10. 

Este capítulo de 'Boku no Hero Academia' se ha convertido en el episodio de anime mejor valorado de 2025, sentando un nuevo récord para la serie. En todo el año, los únicos animes que se acercaban eran 'Takopi's Original Sin' con 9,6, 'Solo Leveling' con 9,7  y 'One Piece' con 9,8, pero ahora 'Boku no Hero Academia' ha conseguido adelantar a ambos. 

'Boku no Hero Academia' se ha marcado una puntuación casi perfecta en una temporada fantástica que quiere despedir la obra de Kohei Horikoshi por todo lo alto. Después de casi diez años en emisión, 'Boku no Hero Academia' se ha conseguido reafirmar como uno de los mejores animes y un imprescindibles del género shonen, y este tramo final de la serie está siendo un auténtico regalo para sus fans. 

Izuku Midoriya

Apenas nos quedan un pequeño puñado de episodios por delante, así que es posible que 'Boku no Hero Academia' y Bones aún se superen. Lo cierto es que se quieren despedir con un zambombazo, y como la calidad continúe con este nivel podemos prepararnos para un final totalmente apoteósico.

