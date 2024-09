'Agatha, ¿quién si no?' hace brujería en Disney Plus y supera en audiencia a la mayoría de series Marvel

Con cada nuevo estreno de Marvel, toca sufrir el continuo bombardeo de noticias: "¡Marvel ya no interesa! ¡Nadie ha visto su nueva serie! ¡Kevin Feige, a la picota!". Pero lo cierto es que, aunque no suponga el bombazo que era anteriormente, continúa progresando adecuadamente. Y la prueba está en 'Agatha, ¿quién si no?', que estrenó sus dos primeros episodios la semana pasada y ha alcanzado una cifra, cuando poco, apreciable.

¿Quién ha armado este follón?

En total, según informa la propia Disney (y se hace eco Deadline) han sido 9,3 millones de personas las que han visto el primer episodio durante los últimos siete días, una cifra de la que la empresa está orgullosa, o de lo contrario no compartirían. Es difícil comparar, eso es cierto, porque no dan estos números de manera consistente.

Sabemos que 'The Acolyte' acumuló en sus episodios iniciales 11,1 millones de espectadores durante 5 días, y 'Ahsoka' superó los 15 millones, la temporada 2 de 'Loki' se estrenó ante 10,9 millones en solo tres días y 'Percy Jackson' superó los 13 millones en tan solo seis días. Mirando estos datos, 'Agatha, ¿quién si no?' queda un poco por debajo, pero bien es cierto que ni ha costado tanto, ni Disney+ tenía tantas expectativas puestas en ella.

Pero, por comparar, 'Invasión secreta' se quedó solo en unos 8 millones de espectadores durante la primera semana (en todo el mundo, solo en Estados Unidos no llegó al millón, lo que es dramático) y 'Ms Marvel' apenas llegó a 4,2 millones. Por su parte, 'Agatha, ¿quién si no?', con estos números, superaría también a los inicios de 'Falcon y el Soldado de Invierno' (8,3 millones), 'Ojo de Halcón' (7,1 millones) y 'Caballero Luna' (7 millones). ¿Es un bombazo? No, desde luego, pero... ¿Es más de lo que esperaban? Qué duda cabe. Tenemos brujería para rato.

