HOY SE HABLA DE

Hace 23 años se estrenó la mejor película inspirada en 'Matrix'. Hoy puedes ver gratis este alucinante thriller de ciencia ficción

Una verdadera lástima que fuera un tremendo batacazo en taquilla

Equilbale
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
13788 publicaciones de Mikel Zorrilla

Fueron muchas las películas que intentaron seguir la estela del éxito de 'Matrix' con desigual fortuna. Es obvio que ninguna de ellas logró alcanzar la misma popularidad que el aclamado largometraje protagonizado por Keanu Reeves, pero yo hay una por la que siempre he tenido una especial debilidad. Se estrenó en 2002 y se titula 'Equilibrium'.

Escrita y dirigida por Kurt Wimmer, 'Equilibrium' no es una película que pudiera permitirse demasiados lujos, ya que apenas se dispusieron de 20 millones de dólares para poner en imágenes un ambicioso libreto. Además, la mayoría se consiguieron a través de un programa de incentivos fiscales holandés por el hecho de que Jan de Bont era uno de sus productores.

Injusto batacazo

Casualidad o no, el proyecto se anunció oficialmente poco más de tres meses después de que 'Matrix' empezara a arrasar en las salas de Estados Unidos. Eso sí, su estrenó no se produjo hasta diciembre de 2002 y el batacazo en taquilla fue tremendo: 5 millones de recaudación mundial frente a un presupuesto de 20.

De hecho, en España ni siquiera llegó a estrenarse en cines, lo que llevó a que durante un tiempo fuese el prototipo perfecto de película que la gente iba descubriendo gracias a los programas de descarga que tanta popularidad tuvieron durante la primera década de este siglo. Con el tiempo sí acabó teniendo una edición en blu-ray en nuestro país -aquí podéis haceros con ella por 15,99 euros-, pero de procedencia dudosa.

Las 16 mejores películas de ciencia ficción de la historia según los críticos y expertos en cine más prestigiosos del mundo
En Espinof
Las 16 mejores películas de ciencia ficción de la historia según los críticos y expertos en cine más prestigiosos del mundo

Aclarado todo esto, lo realmente importante de 'Equilibrium' es que se trata de una alucinante película de ciencia ficción que quizá mezcla elementos de muchas fuentes -aplicándoles por el camino el filtro de 'Matrix' pero sin los mismos medios-. Entiendo que eso pueda provocar cierto rechazo, pero para mí es un factor clave para enriquecer el resultado final.

Encabezada por un convincente Christian Bale, 'Equilibrium' también es un thriller de ciencia ficción con una innegable fuerza visual, resultado directo del buen trabajo tras las cámaras de Wimmer. Sí es verdad que le habría venido de fábula tener más dinero, pero logra que las limitaciones jueguen a su favor para ofrecer un espectáculo único en su especie.

Equil

Si habéis desarrollado alergia a ver las películas en televisión y no sopesáis ninguna alternativa a la comodidad del streaming, tengo malas noticias para nosotros: 'Equilibrium' no está disponible ahora mismo en el catálogo de ninguna plataforma en España. Por ello, os animo a aprovechar la oportunidad que tenéis de verla hoy totalmente gratis, ya que se emite esta tarde en Paramount Network a partir de las 19:55.

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | "Es exagerada y ridícula". A Christian Bale le parece preocupante la gente que no entiende uno de sus papeles más icónicos

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios