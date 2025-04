Clint Eastwood estuvo a punto de rechazar 'Sin perdón' por una crítica muy negativa del guion. Hoy la tiene colgada en su despacho

El público (y los estudios) no siempre tienen la razón. Por ejemplo, se sabe que 'Seven' fue fatal en los pases de prueba, donde incluso David Fincher escuchó a un espectador diciendo "La gente que ha hecho esta película debería ser asesinada". Lo mismo le pasó a 'John Wick', a 'Blade Runner' o a '12 monos': simplemente, no llegaron a las personas correctas, las que después las convirtieron en clásicos del cine. Clint Eastwood no tuvo problemas con los pases con público, porque estos casi no llegan a existir por culpa de una lectura de guion que se equivocó por completo con 'Sin perdón'.

No hay perdón para 'Sin perdón'

Todos sabemos el desenlace de esta historia: 'Sin perdón' acabó ganando cuatro Óscars, incluyendo mejor película y mejor dirección, y se convirtió en un éxito de taquilla que recaudó diez veces su presupuesto inicial, algo especialmente complejo para un público para el que había pasado ya la fiebre por el western. Y tiene mérito, teniendo en cuenta que la película no fue vista con los mejores ojos en Malpaso, la productora de Eastwood.

Sonia Chernus, la eterna supervisora de producción (desde la época de 'Cuero crudo', a finales de los 50) a cargo de leer los guiones que llegaban y calificarlos, mandó a Eastwood el 5 de enero de 1984 una reseña sobre el libreto de David Webb Peoples absolutamente terrorífica, donde metía una increíble paliza al proyecto y que hizo que Eastwood lo guardara en un cajón durante casi una década.

Estaríamos mejor si no aceptáramos basura como esta pieza de trabajo inferior. No tiene caracterizaciones creíbles y válidas; está tan llena de palabras de cuatro letras que haría que un obrero del puerto se sintiera avergonzado de pensar en utilizarlas, y el lenguaje hace pensar si el guionista tiene, para empezar, algún tipo de vocabulario. Si esto es todo lo que sabe, debería volver a la escuela y aprender un vocabulario básico, además de los principios básicos de la escritura dramática. Ni siquiera voy a intentar hacer un resumen decente de esta obra, no merece ni tu tiempo ni el mío.

Pasé por encima de la mayoría, pero me leí las primeras 40 páginas. Pero esas primeras 40 páginas me pusieron tan enferma que tengo problemas explicando su esencia. Pero, por ponerlo tan breve e indoloramente como puedo, 1881, y un hombre que está teniendo relaciones con una prostituta se pone furioso con ella; la insulta con todos los nombres del mundo, y procede a acuchillarla, destruyendo su cara y su cuerpo, pero la deja viva. Entonces un grupo de sus amigos deciden ir tras el hombre que le ha hecho eso, y la historia se convierte en una persecución con interminables páginas de exposición. No sé cuál es la resolución de la trama, y no me importa. Tampoco debería importarte a ti.

Es un insulto a esta empresa, que siempre ha tenido los estándares altos, incluso aceptar una propiedad como esta, que no merece tu tiempo. No puedo pensar en una cosa buena que decir de ella. Excepto, quizá, que te deshagas de ella RÁPIDAMENTE.

Finalmente, tras la muerte de Chernus, Eastwood volvió a leer el libreto y decidió producirla con éxito. Desde entonces, ese documento está enmarcado en su despacho, tal y como revelaron Mike De Luca y Pam Abdy, co-directores de Warner, en una reciente entrevista en Variety: "La primera vez que conocimos a Clint nos enseñó una copia enmarcada de la lectura de guion de 'Sin perdón', incitándole a pasar de ella. Está enmarcada y cuelga sobre su escritorio. Nos pareció muy inspirador que lo mantuviera enmarcado en su oficina". Hay una lección aquí: no creáis en lo que dicen los demás, juzgad por vosotros mismos. Nunca sabéis cuándo podéis tener entre manos 'Sin perdón'.

