Hoy en streaming, la mejor película de terror que he visto en mi vida. Una obra maestra imprescindible para cualquier amante del cine

Siempre que me pregunten cuál es la mejor película de terror que he visto, mi respuesta va a ser la misma. Es seguramente mi género favorito, por lo que no va a ser precisamente porque se me queden muchas pendientes, pero el tiempo pasa y ninguna la supera. Me refiero a 'La Cosa', la gran obra maestra del maestro John Carpenter.

Universal hizo una gran apuesta por 'La Cosa', y una buena prueba de ello es que costó 15 millones de dólares. Ese mismo año el estudio también estuvo detrás de 'E.T., el extraterrestre', y lo cierto es que la famosa película de Steven Spielberg fue más barata -su presupuesto fue de 10,5 millones de dólares-. Por desgracia, también hubo una diferencia abismal en lo referente a su funcionamiento en taquilla.

Imprescindible

Mientras el enfoque más amable y familiar de Spielberg arrasó hasta el punto de que 'E.T., el extraterrestre' se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta entonces, la cinta de Carpenter fracasó en taquilla, en parte justo por estrenarse apenas dos semanas después que 'E.T., el extraterrestre'. Además, la crítica de la época fue bastante dura con ella, por lo que fácilmente habría podido acabar sepultada para siempre.

Su fracaso sentó muy mal a Carpenter, quien tardó varios años en hablar al respecto. Por suerte, la popularidad de 'La Cosa' ya había empezado a crecer para entonces gracias a su éxito tanto en VHS como en televisión, por lo que rápidamente adquirió la condición de la película de culto. Y a eso hay que sumarle que su consideración crítica mejoró de forma brutal, hasta el punto de que incluso se coló en la última lista de las mejores películas de la historia publicada por Sight & Sound.

Hay varios posibles motivos que explican el mal funcionamiento de 'La Cosa' en su momento, pero seguramente su enfoque oscuro y un tanto depresivo lo que alejó a muchos de ella. Lo cierto es que esa es una de sus fortalezas, ya que Carpenter exprime al máximo la paranoia que surge en esa estación experimental de la Antártida por la llegada de una criatura que está acabando con ellos uno a uno.

El trabajo de ambientación resulta magistral para que uno se sumerja de lleno en esta pesadilla de ciencia ficción que cuenta con unos efectos especiales asombrosos. Es cierto que pueden resultar repugnantes para espectadores sensibles, pero es que eso es precisamente lo que requería la película para ir elevando cada vez más la tensión.

El gran trabajo del reparto encabezado por un excelente Kurt Russell también ayuda lo suyo, como la banda sonora de Ennio Morricone. Algo habitual en el cine de Carpenter es que él mismo haga la música, pero aquí acertó de lleno al ceder las riendas al extraordinario artista italiano. La guinda es ese inolvidable final que todavía da tanto de lo que hablar 43 años después de su estreno.

Si os apetece recuperarla con motivo de la celebración de Halloween, tenéis disponible 'La Cosa' en streaming tanto en Filmin como en SkyShowtime.

