Es el western más importante de John Wayne. Hoy en TV, la aclamada película del oeste con la escena favorita del legendario actor

John Wayne protagonizó algunas de las mejores películas del oeste de todos los tiempos, pero en su carrera hay un western con una importancia capital para él por diferentes motivos. La cinta en cuestión es 'Valor de ley', por la que consiguió el único Óscar de su carrera interpretando al singular Rooster Cogburn.

'Valor de ley' se estrenó en 1969 y se basaba en una novela de Charles Portis publicada el año anterior. A nadie le hubiese extrañado que fuese otro western más dentro de la carrera de Wayne, pero él mismo sabía que era una película tan especial que decidió romper su regla de no blasfemar nunca en pantalla, pues el papel simplemente exigía de ello para hacerle justicia.

Un triunfo para John Wayne

Pese a su entusiasmo inicial por dar vida a Cogburn, a Wayne le entraron dudas poco antes del rodaje, ya que nadie había preparado el guion para ajustarlo al tipo de personaje que siempre interpretaba. El director Henry Hathaway logró calmar sus miedos y el propio actor acabó encantado con la decisión de salirse de su zona de confort, pues él mismo admitió que fue su "primer papel decente en 20 años".

Además, Wayne también creía que la secuencia que compartía con Kim Darby pasando una noche en lo alto de una colina "es la mejor escena de mi carrera", en parte porque le permitía profundizar en el pasado y las motivaciones de su personaje.

Por mi parte, considero que hay varias películas del oeste mejores en al filmografía de Wayne, pero es cierto que aquí se le permitió demostrar que era capaz de hacer más cosas. Y el público quedo encantado con ello, pues 'Valor de ley' logró un éxito arrollador en Estados Unidos, lo que se tradujo en una recaudación de 31 millones de dólares. El Óscar al mejor actor fue la guinda del pastel.

Todo eso también llevó a que Wayne tomase otra decisión inédita desde que se había convertido en una estrella -antes no le quedó otra-: aceptó volver a interpretar a Cogburn en 'El rifle y la biblia', una secuela muy inferior estrenada en 1975 en la que compartía protagonismo con la legendaria Katharine Hepburn. Su éxito ya fue bastante menor -se quedó en 17,5 millones en las salas norteamericanas- y además el actor solamente hizo otra película antes de su muerte.

Pese a todo ello, Wayne acabó confesando que había al menos otros tres westerns superiores cuando le preguntaron abiertamente sobre si consideraba que era el mejor western de su carrera. Y eso que se olvidó de incluir a la magistral 'El hombre que mató a Liberty Valance' entre ellas...

Si os habéis quedado con ganas de (volver a) ver 'Valor de ley', esta tarde tenéis una oportunidad perfecta para hacerlo, ya que se emite en Trece a partir de las 18:30. Y os podéis hacer una gran sesión doble, pues a continuación podrá verse también 'El rifle y la biblia'. Por desgracia, ninguna de ellas está disponible en alguna plataforma de streaming en España.

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma

En Espinof | Hace 69 años, se estrenó la mejor película del oeste de John Wayne según Steven Spielberg. Un clásico del western que Kevin Costner también adora