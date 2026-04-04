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'Las gotas de dios' tuvo un live action fabuloso en Apple TV+. Ahora salta al anime con una adaptación más cercana al manga y que promete tenernos igual de enganchados

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'Kami no Shizuku' adapta el drama sucesorio de Tadashi Agi y Shu Okimoto 

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Drops Of God

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Mariló Delgado

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Lo cierto es que 'Las gotas de dios' no ha tenido una sino dos adaptaciones en acción real. La primera se estrenó en Japón allá por 2009 y muy posiblemente la que mejor conocemos es la de Apple TV+, que hace algunos cambios clave a la historia original para convertirla en una versión más internacional pero tremendamente adictiva. 

La segunda temporada de la serie llegó a su final hace unas semanas, pero si todavía tenemos más ganas de dramas sucesorios esta primavera arranca 'Drops of God' ('Kami no Shizuku'), una adaptación a anime que promete ser mucho más fiel al material original. 

Un vistazo a…
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Volvamos al inicio...

'Drops of God' arranca cuando el renombrado crítico de vinos Yutaka Kanzaki fallece, dejando un particular desafío para resolver su herencia. Los dos posibles herederos son su hijo biológico Shizuki Kanzaki, quien ha decidido distanciarse de su familia y ahora trabaja en ventas para una compañía, e Issei Tomine, un discípulo que su padre adoptó poco antes de morir. 

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Ambos deben entrar en una competición que consiste en identificar correctamente doce botellas de vino conocidas como "los doce apóstoles" y que forman parte de la preciada colección de Yutaka Kanzaki. La decimotercera botella es conocida como "las gotas de dios", y solo quien las identifique podrá reclamar la fortuna de la familia. 

Issei Tomino

Así que Shizuku, que no ha bebido vino en su vida para llevarle la contraria a su padre, debe ponerse las pilas para aprender todo lo posible sobre el tema. Por suerte cuenta con un sentido del gusto y del olfato privilegiados que le permite detectar cada elemento, aunque Issei le lleva años de ventaja en cuanto a conocimiento y práctica. 

El anime de 'Drops of God' se plantea con un inicio intrigante, ideal tanto si estamos familiarizados con la serie de Apple TV+ como si llegamos de nuevas. Porque, al ser más cercano al manga original de Tadashi Agi y Shu Okimoto contamos con protagonistas completamente japoneses y nos acompañan las convenciones sociales del país. 

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También resulta una introducción perfecta al complicado mundo de la enología y la cata de vinos a través de los ojos de Shizuku. Con un enfoque más serio y contenido, 'Drops of God' puede ser una puerta de entrada ideal al mundo del anime si buscamos animes de corte realista similar a 'Monster'. 

Eso sí, centrándose más en una intensa competición y el desarrollo de las habilidades extraordinarias de su protagonista y el efectismo más que en traumas familiares.. Aunque es fascinante ver cómo el vino se convierte en un vehículo para contar la historia, y una parte indispensable de ella. 

Las Gotas De Dios

La animación de Satelight quizás no sea la más potente del panorama, pero sí que consigue un acabado muy natural y realista, especialmente con los diseños de los personajes y sus expresiones. Y que tampoco tiene miedo de ponerse más creativa cuando Shizuku experimenta el alcance de sus habilidades al meterse en el mundo de los vinos.

El anime de 'Drops of God' arranca el próximo 10 de abril y se podrá seguir semana a semana a través de Crunchyroll. Si nos gustan los dramas sucesorios y este tipo de series con un puntillo de thriller e investigaciones, promete ser adictivo. Aunque sí que es cierto que quizás la intensidad de sus protagonistas puede llegar a ser cargante si el mundo de la enología no nos fascina demasiado.

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