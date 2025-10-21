Andy Muschietti, director de 'It: Bienvenidos a Derry': "es un recordatorio de que podemos alzarnos contra esos putos payasos"

Después de haber dirigido las dos películas de 'It' y a punto de estrenar la serie precuela de HBO Max 'Bienvenidos a Derry' (Welcome To Derry), Andy Muschietti lo tiene muy claro. La parábola de Stephen King es aún más vigente ahora que cuando se publicó la novela hace casi 40 años.

Algo que recalcó en la reciente premiere de la serie, que se estrenará el próximo domingo (madrugada del lunes). No os quiero adelantar demasiado sobre ella (os emplazo a mañana, cuando saldrá la crítica) pero sí que desde el principio se enfatiza sobre el miedo como arma y el alarmismo como tema principal de lo que nos vamos a encontrar en este pueblo maldito.

Guerra e It

Un tema perenne en la sociedad y en la política desde tiempos inmemoriales. Para Muschietti, King se adelantó con este tema, más relevante ahora que entonces. Y, además, la serie habla sobre esa posibilidad de rebelarse ante esos payasos que nos atormentan:

«Cuando Stephen King escribió It, estaba escribiendo una obra maestra del terror y una historia sobre el paso a la madurez, pero también una parábola sobre el alarmismo y el uso del miedo como arma en el mundo real. Esa metáfora sobre el alarmismo fue muy relevante cuando la escribió pero de algún modo parece mucho más relevante en los días que vivimos ahora. Por eso me gusta considerar la serie como un recordatorio de que, si crees en la empatía y en el amor, podemos mantenernos unidos y alzarnos contra la violencia, la intimidación y la crueldad que esos putos payasos nos infligen.»

Durante la presentación, los Muschietti no dudaron en hablar sobre cómo la historia, que ahora tienen la oportunidad de expandir en esta precuela, tiene ecos de la época de la guerra sucia argentina, durante la cual se criaron.

«Mi hermana y yo crecimos en una dictadura y ¿sabes qué?, fue jodidamente terrible. Incluso cuando terminó y finalizó todavía podíamos ver las secuelas y consecuencias del sufrimiento y el dolor. La dictadura acabó, siempre lo hacen y siempre lo harán. Terminó fatal.»

