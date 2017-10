David Fincher explica el problema del cine actual

Hay cineastas cuyas opiniones se reciben como lecciones magistrales. Son tan respetados, y tan inteligentes, que la sola mención de su nombre nos pone alerta, expectantes ante lo que vayan a decir. Normalmente no decepcionan. Hace poco comentamos una columna de Martin Scorsese donde defendía 'Madre!' y expresaba su preocupación por el menosprecio hacia películas de autor.

Hoy volvemos a David Fincher. Con motivo del estreno de 'Mindhunter', serie de la que es productor y director (cuatro episodios llevan su firma), Fincher está concediendo algunas entrevistas y dejando comentarios muy interesantes. Leímos sobre su visión de los asesinos en serie y por qué se mantiene alejado del cine de Marvel; ahora ha profundizado un poco más sobre eso último para explicar cuál es, en su opinión, el problema del cine actual:

"No hay tiempo para los personajes en las películas. Fíjate en 'Todos los hombres del presidente' [1976]: todo es personaje. Ahora las películas van de salvar el mundo de la destrucción. No hay muchas escenas en las películas, incluso las que yo consigo hacer, donde alguien reflexiona sobre el porqué. Mayormente es la cuenta atrás.

Y en esta serie [Mindhunter] es difícil encontrar la cuenta atrás. Pero la cuestión es: no me importa si toda la escena son cinco páginas de dos personas en un coche, sorbiendo café de una taza de papel, mientras haya una fascinante dinámica de poder y pueda aprender algo sobre ellos. Y no me importa si el coche va a algún lado entre 40 o 55 kilómetros por hora."