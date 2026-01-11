El director de 'Stranger Things' y 'Deadpool 3' revela cuál fue el consejo que le dio Steven Spielberg para hacer una película exitosa: "Nunca lo he olvidado"

Shawn Levy, el director detrás de éxitos como 'Stranger Things' o 'Free Guy' ha compartido una de las claves que le han guiado como creador. Se trata de los consejos que recibió por parte de Steven Spielberg sobre cómo hacer películas que realmente conecten con el público.

Después de diez años al servicio de la serie de Netflix y el rodaje de 'Star Wars: Starfighter', Levy ha recuerda su experiencia en 'Acero puro' (2011), donde trabajó codo a codo con el legendario director, que ejerció como productor ejecutivo. Protagonizada por Hugh Jackman, la película sigue a un exboxeador que entrena a un robot para competir en el mundo del boxeo. La película recaudó 300 millones de dólares en taquilla y fue nominada al Oscar a los Mejores efectos visuales.

Spielberg es el faro que nos guía

En aquel set, Spielberg le explicó la clave de una película exitosa -según recoge The New York Times: "Dirige como si estuvieras sentado entre el público". Una frase que Levy ha llevado consigo durante los últimos 15 años, y que define la forma en la que concibe cada proyecto. "Estoy haciendo películas como me gustaría que se vieran, se sintieran y sonaran si estuviera sentado en ese cine con las luces apagadas", añade Levy, demostrando que su visión creativa se mantiene fiel a este principio. Para él, los elogios de la crítica son secundarios, lo importante es que el público viva la historia, tal y como Spielberg le enseñó.

Levy recuerda con cariño su trabajo en 'Acero puro', aunque antes de este proyecto, Levy ya había dirigido títulos como 'Doce en casa', 'La pantera rosa' y 'Noche en el museo'. Sin embargo, fue su colaboración con Spielberg la que marcó un antes y un después en su enfoque cinematográfico.

"Diriges como si estuvieras entre el público. Nunca lo he olvidado. Para bien o para mal, hago películas como me gustaría que se vieran, se sintieran y sonaran si estuviera sentado en el cine. Así que quizá sea eso"

Spielberg sigue en activo y su próximo proyecto es la esperada película sobre ovnis 'El día de la revelación', con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo, que se estrenará en junio de 2026. Por su parte, Levy continúa aplicando su filosofía de dirección al frente de grandes proyectos de acción y aventuras.

Ahora, Levy se prepara para 'Star Wars: Starfighter', protagonizada por Ryan Gosling, con su estreno previsto para mayo de 2027, tras la finalización de 'The Mandalorian y Grogu' en 2026. Aunque todavía es pronto para analizar cómo será recibida la nueva entrega dentro del universo de Star Wars, Levy se mantiene firme en su método: crear pensando en el público.

