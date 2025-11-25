Edgar Wright es un maestro de la acción y el fantástico. Lo demostró antes de ‘The Running Man’ en una sensacional película de culto

Para todos aquellos para los que el nombre de Edgar Wright significa algo, queda la sensación de que ha explotado un poco menos de lo que debería. Principalmente porque parece que pasa mucho tiempo entre proyecto y proyecto, lo cuál ayuda para que su regreso con ‘The Running Man’ sea un acontecimiento para unos pocos aunque no sea un sentir generalizado.

El caso es que igual debería ser un fervor su retorno, aunque sea en el terreno de la propiedad intelectual y adaptar Stephen King. Pocos han puesto tanto ritmo y personalidad al cine de acción y fantástico de este siglo, algo que empezó a hacer en sus inicios en Inglaterra y cuando ha atajado blockbusters de tamaño medio. Una de sus mayores cotas las logró con ‘Scott Pilgrim contra el mundo’.

Luchando por el premio gordo

Wright ofrece un espectáculo videojueguil sensacional que también nos lleva por géneros como la comedia romántica, la sátira del mundo del espectáculo y un poco de coming of age indie. Con Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead en compañía de secundarios impresionantes, la película se puede encontrar en la actualidad en plataformas de alquiler.

Intentando reponerse de su ruptura sentimental, Scott Pilgrim se mete en círculos viciosos con su banda sin éxito y una relación sin futuro con una chica menor de edad. De repente tiene un flechazo con Ramona Flowers, una repartidora de Amazon que se acaba de mudar a Toronto, e intentará forjar con ella una relación significativa. Pero el principal obstáculo será una liga de malignas ex-parejas que lucharán contra Scott por recuperar a Ramona.

Wright lleva la concepción indie más espiritualmente que en términos presupuestarios o incluso de acabado visual, que lleva a un nuevo nivel de integración de lenguajes cinemático y de videojuegos de la mano de la deslumbrante fotografía de Bill Pope (prolongando su trabajo alucinante en ‘Speed Racer’). Marca una serie de pautas y posibilidades estéticas para el cine de acción que, por desgracia, sólo llegó a mantener él.

‘Scott Pilgrim contra el mundo’: un bucle de peleas

Todo es un espectáculo, pero ante todo es emocionante. La desazón emocional de Pilgrim y las indecisiones de Flowers enmascaran las cicatrices emocionales que deja cualquier relación pasada, y también propicia algunos aspectos tóxicos de uno mismo que son el verdadero rival a combatir. Wrigth elabora desde aquí sus inquietudes por personajes atrapados en situaciones o bucles confortables que les impiden escapar hacia la mejor versión de sí mismos.

Consigue una lección de ritmo y vitalidad cinematográfica sin dejar de tener un estilazo supremo. ‘Scott Pilgrim contra el mundo’ es un compendio de muchos géneros que conviven de maravilla, incluyendo los mismos videojuegos, creando un artefacto de culto que, por desgracia, sigue siendo único porque nadie más se atrevió a seguir sus hallazgos.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia