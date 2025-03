"Fue el mayor fracaso del año". Martin Scorsese aún recuerda los palos que recibió por la película de culto que inspiró 'Joker'

Martin Scorsese no solo puede presumir de ser uno de los mejores directores de la historia que aún están vivos y en activo, sino que también se está ganando nuestro corazón a base de inesperados vídeos en TikTok. En uno de ellos, el cineasta recordó los palos que le cayeron en su momento por la ahora respetada y valorada 'El rey de la comedia' ('The King of Comedy', 1982).

"La gente la odió cuando salió"

Los Oscars de 2020 fueron ciertamente peculiares y no solo porque la coreana 'Parásitos' arrasara en premios (algo insólito, dada la alergia de los miembros de la Academia a leer subtítulos) sino porque teníamos compartiendo nominación al legendario Martin Scorsese con 'El irlandés' y a la película de 'Joker' de Todd Phillips, yéndose la primera de vacío mientras la segunda rascaba los galardones de Mejor Actor y Mejor Banda Sonora.

Un resultado muy curioso teniendo en cuenta que la película liderada por Joaquin Phoenix bebía del cine de Scorsese en más de un sentido. Si bien la referencia más conocida es 'Taxi Driver', realmente es 'El rey de la comedia' el principal espejo donde se miraba el nuevo 'Joker'.

En uno de sus famosos TikToks, Francesca Scorsese usó esa película de 'El rey de la comedia' como ejemplo para explicar a su padre el significado de la expresión "slept on" en jerga moderna y él lo pilló al vuelo, dejando claro que no ha olvidado lo que leyó en su momento de un medio en concreto:

"La gente la odió cuando salió. Fue el mayor fracaso del año. Así la llamaron en Entertainment Tonight, en la Nochevieja del 83-84. Pero ya da igual. Está bien."

Casi 40 después de que la película protagonizada por Robert de Niro y Jerry Lewis se estrenara en cines, Martin Scorsese todavía se acuerda de las críticas que recibió la que ahora está considerada como una de las mejores películas de esa década y también como una de las grandes obras de la filmografía del director. Como se suele decir, el tiempo lo pone todo en su lugar.

En Espinof | Las mejores películas de Martin Scorsese

En Espinof | Las 7 películas que Martin Scorsese recomienda en Letterboxd para ver junto a 'Los asesinos de la luna': dramas épicos, westerns imprescindibles y mucho Montgomery Clift