Hace 40 años James Cameron fue acusado de plagio por 'Terminator' y no le gustó salir derrotado: "Es un parásito que puede besarme el culo"

James Cameron es uno de los directores más importantes de Hollywood, siendo 'Terminator' la película que catapultó su carrera y le empezó a convertir en un nombre a tener muy en cuenta dentro de la industria del cine. Lo que muchos quizá no sepan es que Cameron fue acusado de plagio por esa película y no le quedó otra que aceptar el acuerdo al que se llegó para que la cosa no fuese a juicio.

Fue el escritor Harlan Ellison el que afirmó que le había encantado la película de Cameron, pero también que era un plagio tanto de un relato corto suyo como del episodio 'Soldier' de 'Más allá del límite' emitido en 1964 que el propio Ellison se encargó de escribir. Por ello, el escritor amenazó con presentar una demanda por infracción de los derechos de autor.

"No me quedó otra que aceptar el acuerdo"

La productora Orion Pictures se enteró de la movida y no quería que hubiese ningún tipo de problema legal, por lo que llegó a un acuerdo con el escritor para resolverlo. Según el mismo, Ellison recibía una cantidad económica a modo de compensación -la cifra nunca se ha hecho oficial, pero se sitúa entre los 65.000 y los 400.000 dólares según la fuente que uno consulte-, pero también se modifican las copias posteriores de la película para incluir un reconocimiento al autor.

El problema es que Cameron se negó en rotundo a aceptar el acuerdo que proponía Orion, pero el cineasta se vio entre la espada y la pared cuando la compañía le dijo que tendría que pagar cualquier tipo de indemnización a Ellison que dictaminase la justicia. A Cameron no le quedó otra que tragarse su orgullo y aceptarlo.

Eso sí, el cineasta comentó años después an el libro 'The Futurist: The life and films of James Cameron' que "no tuve más remedio que aceptar el acuerdo. Por supuesto, también había una orden de silencio, así que no podía contar esta historia, pero ahora, francamente, no me importa. Es la verdad".

Sin embargo, la queja de Ellison sí tenía como mínimo algo de fundamento, pues Cameron había llegado a afirmar en una entrevista que su idea para la película provenía de un puñado de episodios de 'Más allá del límite'. Para complicarlo todo más, el equipo de Cameron estaba haciendo presión para que la revista Starlog eliminase la cita del director en la que admitía eso, lo que llegó a oídos de Ellison por medio de un amigo que trabajaba allí.

A eso había que sumarle que Ellison aseguraba que otro conocido suyo le había dicho que había escuchado a Cameron alardear de que había plagiado un par de historias de Ellison cuando hizo 'Terminator'. Casualidad o no, algunos fans también han señalado que el capítulo 'Demon with a Glass Hand' que Ellison escribió para 'Más allá del límite' en 1964 también guarda más de un parecido con la película protagonizada por Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger.

Tuviese razón o no Ellison, lo cierto es que a Cameron todo eso le sentó fatal, asegurando en el libro mencionado antes que el escritor era "un parásito que puede besarme el culo".

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