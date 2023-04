Acaban de desvelar una sorpresa de la película 'Kraven el cazador'... y ahora todo ha cambiado para el Universo Marvel

En solo 15 números, Spider-man se creó una colección de villanos de lo más interesante que aún le persigue hasta hoy: El Camaleón, El Buitre, Doctor Octopus, Hombre de Arena, El Lagarto, Electro, Misterio, El Duende Verde y, por supuesto, Kraven el Cazador, uno de los dos únicos enemigos que consiguió enterrar a Peter Parker y ponerse su manto (en la fabulosa 'La última cacería de Kraven').

Muchos temían que, con el demencial universo de secundarios de Spiderman que están montando en Sony, la película fuera un 'Venom' más. Sin embargo, parece que esconde más secretos de los que pensábamos... y mucha, mucha sangre.

Ya lo ven, ya lo ven, el gorila sienta bien

No deja de ser sorprendente que la película de este villano se estrene el 6 de octubre y aún no tengamos ninguna imagen oficial (ni tráiler). Lo que sí sabemos, porque se ha dicho en la Cinemacon que se celebra estos días (y que nos dará decenas de noticias) es que será calificada R o, lo que es lo mismo, no permitirá la entrada al cine a menores de 17 años si no van acompañados por un adulto.

Antes de que la propia Marvel tome riesgos con su universo (que ya empiezan a ser más que necesarios), Sony ha tomado la delantera. Aún no se sabe mucho más sobre la película, más allá de que Aaron Taylor Johnson, en su segundo papel marvelita después de ser Mercurio en 'Vengadores: la era de Ultron', protagonizará la cinta junto a Ariana DeBose (Calypso, la amante y compañera de Kraven).

Es posible que Sony se esté replanteando su universo después del fracaso a todos los niveles de 'Morbius' y las bromas en Internet a costa de 'El muerto'. De hecho, tiene en 'Kraven' una oportunidad de oro para hacer que la gente se tome en serio sus creaciones en lugar de verlas como un sacadinero fácil. Siguiente parada, 'Madame web'. Habrá que ver si para entonces ya nos ha enrollado en la tela de araña.

En Espinof | Las 29 mejores películas de superhéroes de la década (2010-2019)