"No se gestionó bien". El creador de 'Dexter: Original Sin' rompe el silencio sobre su cancelación y ve el vaso medio vacío con los otros spin-offs

Clyde Phillips, el mayor responsable del universo 'Dexter', lo tiene claro: desde Paramount no hicieron bien las cosas con la inesperada cancelación de 'Dexter: Original Sin'. Recordemos que la serie fue cancelada por sorpresa hace unas semanas después de haber sido oficialmente renovada.

«No estoy contento», asegura el showrunner de la franquicia en una reciente entrega del podcast 'Dissecting Dexter', en el que se adentraron en el final de 'Dexter: Resurrection' (así que si queréis escucharlo, avisados quedáis). Serie esta que sí que tendría una temporada 2.

Un mal trago

Si bien podría ser un consuelo, para Phillips la cancelación fue un mal trago:

«Esa noche recibí una llamada muy difícil. Ya habían aprobado la serie y yo había informado a todos los guionistas y a todos los actores, y entonces lo suspendieron. No se gestionó bien y no estoy contento con ello.»

Esta cancelación, que vino después de una serie de cambios en las altas esferas y entre los productores de Paramount tras la fusión con Skydance, hace que ya no haya nada sobre seguro con la franquicia, incluyendo los planes para diversos spin-offs.

En este sentido, Phillips asegura que el que está más avanzado es la precuela dedicada a Trinity, el icónico villano interpretado por John Lithgow. Ya tendrían escritos diez episodios de la serie pero, desgraciadamente, el showrunner ve el vaso medio vacío: «no les veo haciéndolo», concluye.

