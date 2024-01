La nueva precuela de 'Alien' va a ignorar 'Prometheus' y 'Covenant' por completo. Noah Hawley explica por qué esas dos películas de Ridley Scott "no encajan" con su serie de ciencia ficción

El universo Alien va a crecer futuro en breve. Este mismo año nos llegará la película 'Alien: Romulus', pero también hay en marcha una serie que funcionará a modo de precuela del mítico largometraje de ciencia ficción estrenado en 1979. Esa es la que nos interesa ahora mismo, pues su creador Noah Hawley ('Fargo') acaba de dejar claro que va a ignorar por completo la mitología que el propio Ridley Scott introdujo en 'Prometheus' -y que amplió posteriormente en 'Alien: Covenant'-

Hawley ha apuntado en el podcast The Business ha destacado sobre 'Alien, el octavo pasajero' que "lo que pasa con Alien es que no es sólo una gran película de monstruos. Es la historia de la humanidad atrapada entre su pasado parasitario primigenio y su futuro de inteligencia artificial, y ambos intentan matarnos. Así que no hay adónde ir". Además, también es consciente de que luego llegaron varias películas más a tener en cuenta, pero promete que "tengo varios trucos bajo la manga".

Eso sí, lo que Hawley tiene bastante claro es que esos cambios que Scott metió en 'Prometheus' no le sirven, especialmente en dos puntos tan importantes como el origen del xenomorfo y la tecnología utilizada:

Ridley y yo hemos hablado de esto, y de muchos, muchos elementos de la serie. Para mí, y para mucha gente, esta 'forma de vida perfecta' -como se describía en la primera película- es el producto de millones de años de evolución que crearon esta criatura que puede haber existido durante un millón de años ahí fuera en el espacio. La idea de que, en cierto nivel, se trata de un arma biológica creada hace media hora, me resulta intrínsecamente menos útil.

Y en términos de la mitología, lo que da miedo de este monstruo, es que cuando nos fijamos en las dos primeras películas, tienes esta tecnología retro-futurista. Tienes monitores de ordenador gigantes, estos teclados extraños. Tienes que tomar una decisión. ¿Estoy haciendo eso? Porque en las precuelas, Ridley hizo la tecnología miles de años más avanzada que la tecnología de Alien, que se supone que tiene lugar en el futuro de esas películas. Hay algo en eso que no me encaja. Prefiero el retrofuturismo de las dos primeras películas. Y esa es la elección que he hecho: no hay hologramas. La comodidad de esa hermosa tecnología de Apple Store no está disponible para mí.