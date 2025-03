"Que le jodan a Jeff Bezos". Osgood Perkins desvela que no tiene ningún deseo de dirigir una película de James Bond, pero sí hay una franquicia en la que se metería de cabeza

Con el traspaso de poder de James Bond a Amazon se plantean un buen puñado de interrogantes: ¿Deja esto paso a una nueva saga de lucrativos spin-offs sin sentido? ¿Tendremos pronto un nuevo agente 007? ¿Habrá grandes directores llegando a la saga ahora que no está bajo la atenta mirada de Broccoli y y Wilson? Esto último es probable, y algunos ya han asomado la patita recordando que les encantaría tener la oportunidad, pero hay al menos uno que se ha negado en redondo: Osgood Perkins.

Legs. Long Legs

En un interesantísimo AMA de Reddit (una especie de gigantesco hilo en el cual se puede preguntar cualquier cosa a una persona), Perkins fue preguntado por un usuario si le gustaría dirigir una película o una trilogía de Bond. Su respuesta, tan clara como concisa: "No, porque que le jodan a Jeff Bezos". Después de demostrar su solvencia en el cine indie de bajo presupuesto gracias a 'Longlegs' y 'The Monkey', realmente no tiene ninguna necesidad.

Sin embargo, hay una franquicia a la que sí que le gustaría unirse: 'Star Wars'. Y precisamente es la otra que ahora mismo está en pleno movimiento, después del rumor de que Kathleen Kennedy dejaría su puesto de presidenta de Lucasfilm al final del año, dando paso a nuevos proyectos y una nueva dirección general de la saga. Quién sabe.

Concretamente, su película añorada sería una recopilación de "los sueños y pesadillas de Darth Vader contados como historias cortas". Además, tiene pensado hacer otros proyectos: "Un biopic totalmente inventado sobre una persona real, un western freudiano neo-futurista y una película sobre alguien famoso que murió joven y su experiencia del más allá". Solo cabe esperar que el mono no le conceda sus deseos dándole al tambor.

