Es una de las mejores sagas de aventuras de todos los tiempos y ya se puede ver en Disney+: prepárate para 'Indiana Jones y el dial del destino' con esta colección de películas inolvidables

En tan sólo unas semanas se estrena 'Indiana Jones y el dial del destino', el esperado regreso de Harrison Ford como uno de sus personajes más míticos, sino el que más. Esta vez lo hará sin Steven Spielberg, el otro gran responsable de convertir las películas de este personaje en una de las mejores sagas de acción y aventuras de todos los tiempos.

Igual no hay expectativas de que la nueva película recupere el mejor nivel de la franquicia, especialmente tras las reacciones tan discretas que hubo en el Festival de Cannes (entre ellas la de Juan Luis Caviaro). Con todo, sigue siendo una película que apetece ver, y Disney no quiere que ese interés se desinfle. Es por ello que la gran alegría de hoy es comprobar que la saga completa ya se puede ver en streaming a través de Disney+ (aunque ya se encontraba disponible en SkyShowtime también).

Unas películas dignas de un museo

Aunque realmente no hacen falta excusas para volver a ver estas increíbles historias originadas por George Lucas, este junio se nos presenta como un mes perfecto para darse un maratón de Indiana Jones. Empezando por 'En busca del arca perdida', una de esas películas que es imposible comentar en otros términos que no sean los de una aventura perfecta. Todo en ella, desde su presentación hasta el increíble ritmo de la acción, representa una cima en lo que respecta al cine de acción.

El personaje de Ford está también contado de manera formidable, respondiendo al arquetipo de héroe de acción pero sin tomarse excesivamente en serio a sí mismo. El sentido del humor, además de la pasión por la arqueología y por pegar a nazis, son elementos característicos y dan chispa al tono de estas películas. Un tono que se volvió más alocado con 'Indiana Jones y el templo maldito', donde Spielberg y Lucas hacen más referencia que nunca a los seriales que veían en cines y eran la inspiración para estas películas.

Una montaña rusa con energía de dibujos animados, sin perder por ello el ímpetu por hacer escenas de acción increíbles y darnos una sensación de estar viajando alrededor del mundo. El entusiasmo por esta continuación a modo de precuela variará según te entre su apuesta más disparatada, pero sigue siendo un entretenimiento genial. Una manera perfecta de dar chispa a la saga, mientras que 'Indiana Jones y la última cruzada' le quería dar un poco más de profundidad.

'Indiana Jones' y la diversión sin final

La tercera película recupera cierto equilibrio del tono de la cinta original, aunque no se conforma en ser una repetición. Spielberg quiere explorar de nuevo la complejidad de las relaciones paternofiliares metiendo en la ecuación al padre interpretado (magníficamente) por Sean Connery. Lo hace sin dejar de ser pura aventura marca Indy, con sentido de la maravilla y fantasía. Algo que no puede decir que falte en 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal', aunque es evidente que la alquimia no es la misma.

El salto definitivo de la franquicia a la ciencia ficción resultó algo trastabillado. Invirtiendo la dinámica paternofilial de la anterior película y saltando el tiburón de la fantasía, la secuela tardía presenta grietas más evidentes. Principalmente por una acción ante la que es difícil sentir la maravilla ante la sobrecarga digital y por no terminar de dar la tecla con el personaje de Shia LaBeouf, donde se notan los hilos por convertirlo en nueva estrella del momento.

Una oportunidad perdida para explorar a un Indiana Jones veterano, que vuelve a la aventura pero va apreciando que es tan reliquia como los artefactos que rescata para los museos. Algo que esperamos no repita 'Indiana Jones y el dial del destino', aunque sigue estando ahí para que más de uno la vea con nuevos ojos. Quizá hasta la vea mejor de lo que recordaba, y vuelva a sentir entusiasmo por una saga cinematográfica espléndida.

En Espinof | Las 29 mejores sagas de películas de la historia