Meses después de recaudar casi 1.500 millones en cines, se estrena en Disney+ la última y espectacular película de acción y ciencia ficción de un maestro del género

Si los éxitos parecen acompañar, es complicado negarse a continuar una historia más allá de lo que corresponde. Lo estamos comprobando en la cartelera ahora, aunque resulta más fácil de perdonar cuando un artista visionario sigue desplegando espectáculo, emoción y acción como se hace en ‘Avatar: Fuego y ceniza’ (’Avatar: Fire and Ash’).

Las cosas que perdimos en el fuego

James Cameron lleva su saga de acción y ficción a una tercera parte con muchos rincones parecidos a sus anteriores entregas, pero sentido del espectáculo inigualable. Incluso siendo la menos exitosa hasta el momento, sus 1.490 millones de dólares recaudados en taquilla muestran que sigue siendo un evento cinematográfico potente. Queda ver si ahora lo mismo en su estreno en streaming a través de Disney+.

La familia de Jake Sully ha conseguido sobrevivir a la amenaza terrícola por el momento, pero saben que siguen corriendo un gran peligro y que afecta también a la tribu del agua que les ha acogido. Por si fuera poco, los invasores forman una terrible alianza con el pueblo de las cenizas, una comunidad devota al fuego que ha rechazado las costumbres además de la diosa naturaleza de Pandora y ataca a otros Na’vi.

Al tomar la decisión de escribir segunda y tercera película juntas, ‘Fuego y ceniza’ deja aún más la sensación de que está reciclando esquemas argumentales e ideas que nunca. Sin dejar de ser cierto, Cameron siempre ha tirado de muchos clichés para sostener no sólo unos espectáculos desmadrados, sino también su mejunje ideológico en torno a lo bélico o lo familiar.

‘Avatar’ es una saga ecologista y pacifista que tiene acción violenta por doquier. Una contradicción que consigue llegar con bastante soltura además de fenomenal garra visual y sonora. En ‘Fuego y ceniza’ despiertan además las influencias más western de Cameron y las emplea para explorar más los costes o sacrificios que se toman durante la guerra, introduciendo la dificultad de ser una figura familiar necesaria.

Son ideas que laten en la película, incluso aunque se exhiban en su faceta más elemental para fácil digestión de la mayoría. ‘Fuego y ceniza’ puede ser menor con respecto a dos películas más contundentes, pero no está falta de atrevimiento además de diversión (todo lo que tiene que ver con la tribu del fuego). Es complicado dar un brazo a que la saga tiene todavía más que dar de sí misma, pero a estas alturas no se puede dudar ya de James Cameron.

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