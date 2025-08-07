Creía que Disney+ nunca estrenaría lo nuevo de 'Phineas y Ferb', pero por fin tiene fecha de estreno. Eso sí, el tráiler me ha puesto triste por un cambio terrible

No han pasado más o menos cien días, pero sí 78 entre el estreno de la temporada 5 de 'Phineas y Ferb' en medio mundo y su llegada a España. Finalmente, por suerte y tras mucho preguntarnos dónde se había metido Perry, Disney ha anunciado que los 13 nuevos episodios llegarán el 22 de agosto, pero la buena noticia se ha visto ensombrecida de una manera inesperada.

¡Ya sé lo que vamos a hacer hoy!

La voz original de Phineas en España, Miguel Rius, se retiró en 2020 del doblaje tras la última aparición del dúo, en 'Phineas y Ferb: Candace contra el universo', donde ya le había cambiado la voz. Cualquier sustituto nos iba a sonar raro, pero el elegido, Alberto Zorrilla, se hace especialmente extraño entre todas las voces de siempre: será cuestión de acostumbrarnos pero, de momento, los comentarios de los fans en redes sociales son de todo menos agradables.

La excusa de Disney+ es, reconozcámoslo, ingeniosa: "Han pasado diez años y le ha cambiado la voz". En un revival de estas características suele ser lo habitual, conste: por ejemplo, en Estados Unidos, el actor que interpretaba a Jeremy, Mitchel Musso, no volvió, presumiblemente por sus problemas de imagen pública. Al fin y al cabo, fue arrestado hasta dos veces debido a sus problemas de alcohol y otras sustancias, y no es una imagen que Disney quiera fomentar.

En todo caso, cuando devoremos estos 13 episodios no nos quedará otra que esperar a que sea verano de nuevo, porque, como poco, tendremos una temporada 6 ya confirmada que también se emitirá en Disney+. Ya veremos si para entonces estaremos cantando algunos de sus nuevos hits como aún hacemos con 'Ardillas en las mallas' o 'No tengo ritmo'. Ferb, ya sé lo que vamos a hacer este verano.

