Netflix continuará apostando por la IA con la excusa de "mejorar la experiencia". Ahora le toca a los suscriptores mover ficha

McDonalds tuvo que retirar su spot navideño creado con inteligencia artificial generativa después del aluvión de críticas recibidas en redes, Plátano de Canarias y CocaCola recibieron una oleada de críticas por el mismo motivo —aunque sin una respuesta activa—, Amazon Prime Video pilló cacho por el doblaje realizado por IA de la serie animada 'Banana Fish'... Está claro, y este puñado de ejemplos lo demuestran, que aún hay que tener algo de fe en la especie humana en lo que respecta a la lucha contra la IA.

NetflIAx

Pero, en medio de esta tendencia, a la gente de Netflix le ha parecido una buenísima idea anunciar en un comunicado que continuarán abrazando esta infame y peligrosa tecnología para "mejorar la experiencia" de sus suscriptores. Porque, claro, ha quedado plenamente demostrado que la IA es tremendamente fiable y un sinónimo impepinable de calidad y prestigio de marca.

El texto da pistas sobre los usos concretos que se dará a la inteligencia artificial, comenzando por un departamento publicitario que, según afirman, ahorrará tiempo en la planificación de campañas. Lo que no se comenta es que, probablemente, también se llevará por delante algún que otro puesto de trabajo, porque Warner Bros. Discovery no se paga sola.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Continuamos abrazando la IA para mejorar la experiencia de nuestros suscriptores, y estamos expandiendo esas capacidades para apoyar a nuestros equipos creativos y anunciantes. En 2025 empezamos a probar nuevas herramientas de IA para ayudar a nuestros anunciantes a crear anuncios personalizados basados en propiedades intelectuales de Netflix, y planeamos continuar aprovechando este progreso en 2026. También introdujimos flujos de trabajo automatizados para crear conceptos publicitarios y usamos modelos de IA avanzados para optimizar la planificación de campañas, acelerando significativamente estos procesos.

Además, la compañía de Ted Sarandos ya está utilizando la IA para "mejorar la localización de subtítulos" —todo el mundo sabe que una máquina es mucho más eficiente que un traductor profesional—.

En la producción y promoción de contenido, estamos usando IA para mejorar la localización de subtítulos, haciendo más fácil que nuestros títulos lleguen a más espectadores a todo el mundo. Además, estamos implementando herramientas de IA para ayudar con el merchandising, lo que mejora nuestra capacidad para que nuestros miembros conecten con los títulos más relevantes para ellos.

Tal como comentan en IGN, Netflix afirmó hace unos meses que el publico "probablemente no se preocupe demasiado sobre presupuestos, e incluso se podría decir que tampoco sobre la tecnología que se utiliza para crear [una producción]". Lo de McDonalds, Prime Video y demás dejan claro que, por suerte, nada más lejos de la realidad.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025